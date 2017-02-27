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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:26
Дніпро
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Vadim_
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Тому овдп вже ставки знизили
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету.
Відбувається те, про що я писав рік тому...
Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.
Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Валюту только потратят из бюджета, вот и все...
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Victor8
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:43
Victor8 написав:
Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Саміт був запланований давно. Якщо б США з Китаєм домовилися (Україна там лише одни із списку питань), то там урочисто б все оголосили. А так "дуже важливий саміт", на якому лідери країн другого і третього світу поточать ляси.
Нам треба готуватись до затягування поясів, девальвації
і війни мінімум на рік. Наступна спроба домовитися ИМХО почнеться весною 2025
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Дюрі-бачі
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