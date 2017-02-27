Дніпро
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13
Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Валюту только потратят из бюджета, вот и все...
Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Саміт був запланований давно. Якщо б США з Китаєм домовилися (Україна там лише одни із списку питань), то там урочисто б все оголосили. А так "дуже важливий саміт", на якому лідери країн другого і третього світу поточать ляси.
Нам треба готуватись до затягування поясів, девальвації і війни мінімум на рік. Наступна спроба домовитися ИМХО почнеться весною 2025
Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:31
Дюрі-бачі
ну может если трамп если булаву выиграет что-то решит в январе.А так да про пояса точно так и будет.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01
Re: Валютний ринок в контексті ДС
НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо? як тільки побачить зменшення попиту хитне вниз?
Тут питали чого попит підняв голову? Так валютну лібералізацію замутили, ось і прийшлось якось НБУ за день покласти на стіл 800 лямів зелені, правда 300 з них Укргазбанку на війські закупівлі...
Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:50
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