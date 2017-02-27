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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 118
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:26

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USD 40.95  41.20
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Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Тому овдп вже ставки знизили
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету.
Відбувається те, про що я писав рік тому...
Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.

Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Валюту только потратят из бюджета, вот и все...
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?

Саміт був запланований давно. Якщо б США з Китаєм домовилися (Україна там лише одни із списку питань), то там урочисто б все оголосили. А так "дуже важливий саміт", на якому лідери країн другого і третього світу поточать ляси.
Нам треба готуватись до затягування поясів, девальвації і війни мінімум на рік. Наступна спроба домовитися ИМХО почнеться весною 2025
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:31

Дюрі-бачі
ну может если трамп если булаву выиграет что-то решит в январе.А так да про пояса точно так и будет.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо? як тільки побачить зменшення попиту хитне вниз?
Тут питали чого попит підняв голову? Так валютну лібералізацію замутили, ось і прийшлось якось НБУ за день покласти на стіл 800 лямів зелені, правда 300 з них Укргазбанку на війські закупівлі...
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:50

  somilitark написав:НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?

Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут :mrgreen:
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