RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11452114531145411455>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 118
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:26

Дніпро
USD 40.95  41.20
EUR 44.50   44.75
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3194
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13

  Дюрі-бачі написав:
  Bobua написав:Тому овдп вже ставки знизили
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету.
Відбувається те, про що я писав рік тому...
Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.

Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Валюту только потратят из бюджета, вот и все...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 846
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Victor8 написав:Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?

Саміт був запланований давно. Якщо б США з Китаєм домовилися (Україна там лише одни із списку питань), то там урочисто б все оголосили. А так "дуже важливий саміт", на якому лідери країн другого і третього світу поточать ляси.
Нам треба готуватись до затягування поясів, девальвації і війни мінімум на рік. Наступна спроба домовитися ИМХО почнеться весною 2025
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3185
З нами з: 29.07.22
Подякував: 561 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:31

Дюрі-бачі
ну может если трамп если булаву выиграет что-то решит в январе.А так да про пояса точно так и будет.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 20.01.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо? як тільки побачить зменшення попиту хитне вниз?
Тут питали чого попит підняв голову? Так валютну лібералізацію замутили, ось і прийшлось якось НБУ за день покласти на стіл 800 лямів зелені, правда 300 з них Укргазбанку на війські закупівлі...
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13105
З нами з: 30.12.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 3787 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:50

  somilitark написав:НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?

Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут :mrgreen:
UA
 
Заблокований
Повідомлень: 8359
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1847 раз.
Подякували: 2241 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:29

  UA написав:
  somilitark написав:НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?

Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут :mrgreen:

ви знову не прийняли пігулки? і пішли в разнос?(((
баба 200 гавкає тільки з ландонів, її вже ніколи не поставлять всіх зробити жебраками на довгі роки, як зробив колись дуже мудрий презедент, дефолтного девала не буде, краще понийте, що нічний тариф на ел.енергію відмінять і будете прати речі в ставку, бо буде дорого виключеному з військового обліку (((
Востаннє редагувалось somilitark в П'ят 31 тра, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13105
З нами з: 30.12.09
Подякував: 677 раз.
Подякували: 3787 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:32

  UA написав:
  somilitark написав:НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?

Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут :mrgreen:

36,6 і розходимся
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16857
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:22

откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1351
З нами з: 20.01.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:26

  konstantin kirovograd написав:откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16857
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 923 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11452114531145411455>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3425, 3426, 3427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34265 36931824
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2024 18:49
Amethyst
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13248304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23190866
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3191)
31.05.2024 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.