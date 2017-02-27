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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 12:26
Дніпро
USD 40.95 41.20
EUR 44.50 44.75
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Vadim_
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:13
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Тому овдп вже ставки знизили
Як на мене, то навпаки: ставки знижують, щоб курс швидше ріс. А курс рости має для наповнення бюджету.
Відбувається те, про що я писав рік тому...
Після візиту Блінкіна до Пекіну вже всім зрозуміло стало, що мирні перемовини зірвались і на нас чекає загострення війни мінімум на рік.
Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Валюту только потратят из бюджета, вот и все...
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Victor8
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 14:43
Victor8 написав:
Интересно, а зачем тогда этот мирный саммит в Швейцарии в июне?
Саміт був запланований давно. Якщо б США з Китаєм домовилися (Україна там лише одни із списку питань), то там урочисто б все оголосили. А так "дуже важливий саміт", на якому лідери країн другого і третього світу поточать ляси.
Нам треба готуватись до затягування поясів, девальвації
і війни мінімум на рік. Наступна спроба домовитися ИМХО почнеться весною 2025
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 16:31
Дюрі-бачі
ну может если трамп если булаву выиграет что-то решит в январе.А так да про пояса точно так и будет.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:01
НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо? як тільки побачить зменшення попиту хитне вниз?
Тут питали чого попит підняв голову? Так валютну лібералізацію замутили, ось і прийшлось якось НБУ за день покласти на стіл 800 лямів зелені, правда 300 з них Укргазбанку на війські закупівлі...
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somilitark
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 17:50
somilitark написав:
НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?
Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут
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UA
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:29
UA написав: somilitark написав:
НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?
Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут
ви знову не прийняли пігулки? і пішли в разнос?(((
баба 200 гавкає тільки з ландонів, її вже ніколи не поставлять всіх зробити жебраками на довгі роки, як зробив колись дуже мудрий презедент, дефолтного девала не буде, краще понийте, що нічний тариф на ел.енергію відмінять і будете прати речі в ставку, бо буде дорого виключеному з військового обліку (((
Востаннє редагувалось somilitark
в П'ят 31 тра, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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somilitark
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 18:32
UA написав: somilitark написав:
НБУ вже задовільнився девалом?
40.50 на МБ достатньо?
Целевой уровень 73,2 грн ещё не достигнут
36,6 і розходимся
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sens
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:22
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
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konstantin kirovograd
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:26
konstantin kirovograd написав:
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте
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