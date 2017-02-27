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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11452114531145411455

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 118
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
31%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
3%
4
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:30

  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

й який зв'язок з ростом курсу долару? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:33

  Shaman написав:
  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

й який зв'язок з ростом курсу долару? ;)


Каталізатор
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:34

  moveton написав:
  Visky написав:foxluck Це майже нічого. Хай знімуть обмеження хоча б для фіз.осіб: на отримання готівки в касах, в переказах валюти за кордон, у витраті за кордоном з грн. карт

А что, так уж напрягает? На покупку наличной валюты ограничений нет. Обналичивать безнал несколько ограничено, но чтобы не хватало 100к грн с каждого счёта в день - это точно массовый физик со средней зарплатой? За рубеж ограничения довольно номинальные: вполне себе легально выводится сколько угодно. На крупных суммах несколько дороже, чем SWIFT, но не заградительно. А с гривнекарт покупать валюту без ограничений - это совсем уж жирно, IMHO. Но опять же, что это за физик, которому мало в месяц в каждом банке 100к грн на зарубежные покупки плюс 250к грн на покупку безнальной валюты, которую тоже всю можно потратить за рубежом?

Ліміт конвертації грн в валюту для карт: 100к грн з клієнта банка в міс.!
Ну мені періодично не вистачає ліміто-банків з хор. курсом карткової конвертації включно з кешбеками і родичами.
А про сірий імпорт і дропів ви чули?

  moveton написав:
  Visky написав:дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло .

Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?

Після вимкнень табло курс суттєво просів.
  moveton написав:
  Visky написав:А якщо б ще інтервенції на МБ скоротили... Оце була б лібералізація.

А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать? Перестанут помогать, сократятся интервенции. Хотя подозреваю, что пересичных такая либерализация сильно огорчит.

Хіба нема куди більше ці кошти витрачати? На зброю можна, а якщо цільові обмеження, то на нелетальну, на незбройове забезпечення тощо.
Я скажу, що вказані обмеження НБУ скасує востанню чергу, вони дужу добре бачать валютні дірки
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:36

  sens написав:
  Shaman написав:
  sens написав:konstantin kirovograd
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

й який зв'язок з ростом курсу долару? ;)

Каталізатор

ІМХО вплив саме цього фактору дуже опосередкований та незначний.

навіть на форумі щось ніхто особливо не нервується з приводу зростання вартості еенергії :)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:42

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
Припускаю завтра помірне, невелике зростання курсу з гальмуванням його НБУ, готівка ж + 25 коп.

а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую

1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
Visky
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