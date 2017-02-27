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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:30
sens написав: konstantin kirovograd написав:
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі
- думайте
й який зв'язок з ростом курсу долару?
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Shaman
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:33
Shaman написав: sens написав: konstantin kirovograd написав:
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі
- думайте
й який зв'язок з ростом курсу долару?
Каталізатор
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sens
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:34
moveton написав: Visky написав:foxluck
Це майже нічого. Хай знімуть обмеження хоча б для фіз.осіб: на отримання готівки в касах, в переказах валюти за кордон, у витраті за кордоном з грн. карт
А что, так уж напрягает? На покупку наличной валюты ограничений нет. Обналичивать безнал несколько ограничено, но чтобы не хватало 100к грн с каждого счёта в день - это точно массовый физик со средней зарплатой? За рубеж ограничения довольно номинальные: вполне себе легально выводится сколько угодно. На крупных суммах несколько дороже, чем SWIFT, но не заградительно. А с гривнекарт покупать валюту без ограничений - это совсем уж жирно, IMHO. Но опять же, что это за физик, которому мало в месяц в каждом банке 100к грн на зарубежные покупки плюс 250к грн на покупку безнальной валюты, которую тоже всю можно потратить за рубежом?
Ліміт конвертації грн в валюту для карт: 100к грн з клієнта банка в міс.!
Ну мені періодично не вистачає ліміто-банків з хор. курсом карткової конвертації включно з кешбеками і родичами.
А про сірий імпорт і дропів ви чули?
moveton написав: Visky написав:
дадуть можливісь обмінникам засвітити курси на табло .
Обменники прям кюшать не могут, что клиент вместо табло посмотрит курс в их кассе или в Интернете?
Після вимкнень табло курс суттєво просів.
moveton написав: Visky написав:
А якщо б ще інтервенції на МБ скоротили... Оце була б лібералізація.
А помощь от партнёров в деньгохранилище закапывать? Перестанут помогать, сократятся интервенции. Хотя подозреваю, что пересичных такая либерализация сильно огорчит.
Хіба нема куди більше ці кошти витрачати? На зброю можна, а якщо цільові обмеження, то на нелетальну, на незбройове забезпечення тощо.
Я скажу, що вказані обмеження НБУ скасує востанню чергу, вони дужу добре бачать валютні дірки
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Visky
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:36
sens написав: Shaman написав: sens написав:konstantin kirovograd
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі
- думайте
й який зв'язок з ростом курсу долару?
Каталізатор
ІМХО вплив саме цього фактору дуже опосередкований та незначний.
навіть на форумі щось ніхто особливо не нервується з приводу зростання вартості еенергії
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Shaman
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 19:42
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Готівковий курс явно прагне вгору, але тримається на повідку МБ довжиною в 25 коп, що ще раз підтверджує наше припущення про відкриту поточну емісію.
а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую
1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:21
Shaman написав: sens написав: konstantin kirovograd написав:
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі
- думайте
й який зв'язок з ростом курсу долару?
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
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GALeon
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:32
GALeon написав: Shaman написав: sens написав:
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі
- думайте
й який зв'язок з ростом курсу долару?
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Вроде, повышение тарифов на свет гривну не сжигает? Или имеется в виду, что больше гривны люди будут передавать нелюдям? Так нелюди будут покупать больше зелёного. Какая курсу разница?
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moveton
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:34
GALeon написав:
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
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75stasstas75
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 20:54
75stasstas75 написав: GALeon написав:
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
Ого 700, щойно бачив рахунок у людини, яка живе одна в 1к з газом та двотарифними лічильником - 90 грн за місяць. При цьому за воду за всю в районі 600 "по середньому"
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zerocool
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:04
zerocool
В мене на 3х осiб в мiсяць виходить десь 340-380 квт
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