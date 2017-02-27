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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:05
75stasstas75 написав: GALeon написав:
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
Так за цим здорожчає все
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:11
GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:15
Сибарит написав: Успіх написав:
Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить.
Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов.
А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все.
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Kate0000 написав:
Але отей пафос «це я не для себе стараюсь , а для держави», то ж явно зайве. Бо неправда.
Вам обом плюсиків понаставляли, значить ок!
Я все зрозумів
Тож, наступного разу, як я напишу, що в мене 99% заощадженнь в доларі, то ви всі скаже: "от тепер все чудово! Економіка України - підтримується максимально!"👍
Хех, а я щось з гривнею заморочувався...
Добре що підказали, як правильно для країни!
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:17
Visky написав: Visky написав: Shaman написав:
а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую
1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.
я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:19
75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?
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