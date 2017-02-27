Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...
Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить. Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов. А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все. Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.
Kate0000 написав:Але отей пафос «це я не для себе стараюсь , а для держави», то ж явно зайве. Бо неправда.
Вам обом плюсиків понаставляли, значить ок! Я все зрозумів
Тож, наступного разу, як я напишу, що в мене 99% заощадженнь в доларі, то ви всі скаже: "от тепер все чудово! Економіка України - підтримується максимально!"👍
Хех, а я щось з гривнею заморочувався... Добре що підказали, як правильно для країни!
Shaman написав:а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія? дякую
1. Це лише додаткове підтвердження. 2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця. Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.
я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%. https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081