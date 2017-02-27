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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11454114551145611457>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:
  GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього

Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
Так за цим здорожчає все
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:11

GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:15

Як добре, що на цьому форумі можуть правильно підказати!))

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Сумно, трохи... бо хочеться свою економіку підтримувати, тримаючи заощадження в гривні...

Всем хочется и рыбку съесть, и ног не замочить.
Поддержать так, чтобы на этом заработать, рады все, только уместно ли в этом случае говорить о поддержке? Это просто совпадение интересов.
А вот разделить со страной финансовые риски могут не только лишь все.
Грустно, что даже люди, готовые за страну воевать, не готовы раскрыть кошелек.

  Kate0000 написав:Але отей пафос «це я не для себе стараюсь , а для держави», то ж явно зайве. Бо неправда.
Вам обом плюсиків понаставляли, значить ок!
Я все зрозумів :wink:

Тож, наступного разу, як я напишу, що в мене 99% заощадженнь в доларі, то ви всі скаже: "от тепер все чудово! Економіка України - підтримується максимально!"👍

Хех, а я щось з гривнею заморочувався...
Добре що підказали, як правильно для країни! :lol: :mrgreen:
Успіх
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:17

  Visky написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:а можете розгорнути думку, чому з постійної різниці між міжбанком й готівковим курсом в 25 копійок, випливає, що проводиться емісія?
дякую

1. Це лише додаткове підтвердження.
2. Головне, що видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?

поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.

я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:34

  GALeon написав:
75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?

Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:
  GALeon написав:
75stasstas75 написав:GALeon
Чого це раптом, це ж для населення пiдвищення, а для бiзнесу вже давно тариф 7 грн, вiн вже закладений у цiни, i зараз для бiзнесу нiчого не пiдвищують
Для комунальників також не міняється?

Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується
Бо це зроблять поступово
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 21:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Ну поки що нiяких пiдвищень на iншi ком послуги не анонсується

Вы уверены? Ожидаемая цена для бизнеса около 9-10 грн.
тарифы выросли в мае относительно апреля где-то на 24 – 26%. И еще на 25% ориентировочно вырастут по отношению июнь к маю.
https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081

Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%.
https://24tv.ua/economy/ru/tarif-na-sve ... a_n2566081
TUR
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 22:31

  75stasstas75 написав:
  GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього

Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.

73% цього навіть не відчують.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:16

  GALeon написав:Бо це зроблять поступово

Коли зроблять, тодi будемо обговорювати
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