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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:37
У такому разі потрібно включати критичне та раціональне мислення.
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Прораб
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:40
sens написав: konstantin kirovograd написав:
откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.
Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте
Цікаво, якщо зимою е.е. не буде, то тариф можна поставити $1 за 1Квт?
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flyman
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:43
75stasstas75 написав: GALeon написав:
У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
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flyman
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Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:44
TUR написав:
Вы уверены? Ожидаемая цена для бизнеса около 9-10 грн.
Я про анонсированное поднятие цены, а не про ожидаемое
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75stasstas75
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