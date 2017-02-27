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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11454114551145611457

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У такому разі потрібно включати критичне та раціональне мислення.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:40

  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

Цікаво, якщо зимою е.е. не буде, то тариф можна поставити $1 за 1Квт?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:43

  75stasstas75 написав:
  GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього

Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.

В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2024 23:44

  TUR написав:Вы уверены? Ожидаемая цена для бизнеса около 9-10 грн.

Я про анонсированное поднятие цены, а не про ожидаемое
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 03:04

  flyman написав:
  75stasstas75 написав:
  GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього

Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.

В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи
3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+
Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось :evil:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 08:00

  барабашов написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.

В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи
3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+
Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось :evil:

Якщо пішла така п"янка, то за статистикою витрат е.е. зимою в цоколі де температура виставлена термостатом на +17..+18, і піком споживання 90кВт в найхолодніший місяць, "удар по бюджету мав би бути в еквіваленті $5 нікомунепотрібних вічнозелених", а це +4% до місячних витрат "на життя".
https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
flyman
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