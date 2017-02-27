GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64) 2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи 3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+ Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось
75stasstas75 написав:Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64) 2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи 3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+ Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось
Якщо пішла така п"янка, то за статистикою витрат е.е. зимою в цоколі де температура виставлена термостатом на +17..+18, і піком споживання 90кВт в найхолодніший місяць, "удар по бюджету мав би бути в еквіваленті $5 нікомунепотрібних вічнозелених", а це +4% до місячних витрат "на життя". https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html