Додано: Суб 01 чер, 2024 03:04

flyman написав: 75stasstas75 написав: GALeon написав: У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього

Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу. Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.

В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому. В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось