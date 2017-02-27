GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64) 2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи 3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+ Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось
75stasstas75 написав:Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64) 2) тысячу кВт/ч даже в августе 16го и 14го, когда было реально каждый день 40, в своём 5К аквариуме на 11этаже, я не потратил с электро духовкой раз в два дня и постоянным чайником, утюгом(стирка каждый день а потом глажка) и самой ежедневной стиркой, а топить как то попроще чем охлаждать с 8ми утра до глубокой ночи 3)не факт что 3-5К за свет не станут полтосом-сотней при росте курса на гривну каждый месяц летом, а потом по осени "девальвации - НЕ БУДЕТ!(ЕБН)" и сразу 50+ Так что не всё так плохо как веерное отключение каждый вечер и утро зимой чтоб безвыездное стадо только сухим кормом с минералкой питалось
Якщо пішла така п"янка, то за статистикою витрат е.е. зимою в цоколі де температура виставлена термостатом на +17..+18, і піком споживання 90кВт в найхолодніший місяць, "удар по бюджету мав би бути в еквіваленті $5 нікомунепотрібних вічнозелених", а це +4% до місячних витрат "на життя". https://fi202x.blogspot.com/2024/05/2024-148.html
GALeon написав:У людей стане менше грошей на купівлю білого/зеленого/синього
Додатково 600-700 грн за свiтло на мiсяць на щось вплине ? я вас прошу.
В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.
в кого тільки оці лівацькі ідеї не проскакують раптово...
до відома, еенергію населенню поставляє Енергоатом. формально звісно, бо по факту це один великий мікс. але збитки від ціни для населення покладалися саме на Енергоатом. й відповідно, виграє зараз від підвищення саме він - бо в нього банально скінчилися кошти на дотації.
а ми ще ходимо по пустелі далі. й можливо 40 років нам не вистачить...