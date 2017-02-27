Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.
Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.