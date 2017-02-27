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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11455114561145711458

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.

Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:26

  Shaman написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

в кого тільки оці лівацькі ідеї не проскакують раптово... :oops:

а ми ще ходимо по пустелі далі. й можливо 40 років нам не вистачить...

Мої співчуття.
А чого ви там ходите?..)
Щось шукаєте?
Чи сказали, що корисно?
Он ізраільтяне і ті нарешті второпали, що краще спочатку перетворити на щось більш придатне для життя))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:31

  striped написав:Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.

Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.

Це тому, що дехто ходить по пустелі, замість того щоб піти під НБУ.
І при цьому будь який наїзд на олігархів називає лівацьким.
Ой, леле, тут мабуть усього життя не вистачить.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:50

  asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬

Згорів лярд і витягло дим в кватирку:
Зокрема НБУ протягом минулого тижня - з 27 до 31 травня - купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $1 091,10 млн. Чистий продаж валюти становив $1 081,10 млн проти $683,93 млн минулого тижня.
Повідомлялось, що за підсумками травня поточного року загалом надходження до державного бюджету України були на рівні 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги "майже не було", надійшло лише 20 мільйонів доларів США від Світового банку.

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Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:58

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

в кого тільки оці лівацькі ідеї не проскакують раптово... :oops:

а ми ще ходимо по пустелі далі. й можливо 40 років нам не вистачить...

Мої співчуття.
А чого ви там ходите?..)
Щось шукаєте?
Чи сказали, що корисно?
Он ізраільтяне і ті нарешті второпали, що краще спочатку перетворити на щось більш придатне для життя))

ходимо ми... й будемо ходити, поки в таких як ти, мізки не провітряться від всякої дурні :D

а євреї спочатку дочекалися, поки помре останній раб, й зараз як вільні люди перетворюють пустелю. ще й радянських євреїв перевиховали :lol:

а щось за курс конкретне сказати можеш? чи знову бла-бла-бла :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:04

  Ой+ написав:за підсумками травня ... зовнішньої допомоги "майже не було"


Де 1,5 млрд від ЄС? Там же наче на весь рік проголосували допомогу.
Дюрі-бачі
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