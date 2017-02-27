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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11456114571145811459>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 12:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.

Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:26

  Shaman написав:
  flyman написав:
  75stasstas75 написав:В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

в кого тільки оці лівацькі ідеї не проскакують раптово... :oops:

а ми ще ходимо по пустелі далі. й можливо 40 років нам не вистачить...

Мої співчуття.
А чого ви там ходите?..)
Щось шукаєте?
Чи сказали, що корисно?
Он ізраільтяне і ті нарешті второпали, що краще спочатку перетворити на щось більш придатне для життя))
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:31

  striped написав:Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.

Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.

Це тому, що дехто ходить по пустелі, замість того щоб піти під НБУ.
І при цьому будь який наїзд на олігархів називає лівацьким.
Ой, леле, тут мабуть усього життя не вистачить.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:50

  asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬

Згорів лярд і витягло дим в кватирку:
Зокрема НБУ протягом минулого тижня - з 27 до 31 травня - купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $1 091,10 млн. Чистий продаж валюти становив $1 081,10 млн проти $683,93 млн минулого тижня.
Повідомлялось, що за підсумками травня поточного року загалом надходження до державного бюджету України були на рівні 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги "майже не було", надійшло лише 20 мільйонів доларів США від Світового банку.

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Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 13:58

  Навуходоносор написав:
  Shaman написав:
  flyman написав:В кого опалення на е.е. зимою 3К...5К в місяць тепер винь да полож рудому.

в кого тільки оці лівацькі ідеї не проскакують раптово... :oops:

а ми ще ходимо по пустелі далі. й можливо 40 років нам не вистачить...

Мої співчуття.
А чого ви там ходите?..)
Щось шукаєте?
Чи сказали, що корисно?
Он ізраільтяне і ті нарешті второпали, що краще спочатку перетворити на щось більш придатне для життя))

ходимо ми... й будемо ходити, поки в таких як ти, мізки не провітряться від всякої дурні :D

а євреї спочатку дочекалися, поки помре останній раб, й зараз як вільні люди перетворюють пустелю. ще й радянських євреїв перевиховали :lol:

а щось за курс конкретне сказати можеш? чи знову бла-бла-бла :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:04

  Ой+ написав:за підсумками травня ... зовнішньої допомоги "майже не було"


Де 1,5 млрд від ЄС? Там же наче на весь рік проголосували допомогу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:40

  fox767676 написав:40.50 на початок червня
42 на початок осені
взимку може бути галопуюча


memento сursus!
вот так работает таргетирование :D

МІЖБАНК
МІНЯЙЛО
НБУ
$
40.50
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:48

  Shaman написав:
  sens написав:
  konstantin kirovograd написав:откат будет,не может же постоянно в рост идти.Думаю на сорокет должны вернутся а то и ниже.

Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

й який зв'язок з ростом курсу долару? ;)

Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за нас же , подняв тариф?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:52

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:
  sens написав:Тариф на світло виросте з 1 червня майже вдвічі - думайте

й який зв'язок з ростом курсу долару? ;)

Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за них же , подняв тариф?

оффтоп, але треба роз'яснювати.

ліваки та совок. вже написав не один раз - гроші від підвищення тарифу для населення підуть в Енергоатом. ні, у всьому винен Ахметов :lol: що за люди...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:55

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:за підсумками травня ... зовнішньої допомоги "майже не було"


Де 1,5 млрд від ЄС? Там же наче на весь рік проголосували допомогу.

Я не знаю, не брав :oops: .
Україна у травні може отримати від ЄС 1,9 млрд євро допомоги https://finclub.net/ua/news/ukraina-u-t ... omohy.html

Видно може і отримала не зійшлись. Там треба було домашку якусь виконати чи ще щось саме ЄС гальмануло.
Зато МВФ вже обіцяє 2,2 млрд
"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості - це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни. Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає $2,2 млрд", - йдеться у соцмережах Шмигаля. https://bin.ua/top/313614-ukrayina-domo ... ransh.html
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 01 чер, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
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