Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.
Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.
striped написав:Я смотрел чт и пт график МБ - после обеда курс шел вниз (и я думал - о, завтра официальный курс будет с минусом), а потом оказывалось что под конец вытаскивали рояль из кустов и курс на следующий день оказывался в плюсе. А вчера еще кто-то посчитал, что за месяц выросли ровно на 99 копеек (не 98 и не 1,03грн) и как-то эта цифра опять на теории заговора мысли завернула.
Были мысли, что НБУ после "смягчения" своих же ограничений решил выпустить дивиденды и платежи по кредитам подороже и потому не противился росту. Но эта театральщина с задергиванием курса в конце сессии начинает раздражать.
Це тому, що дехто ходить по пустелі, замість того щоб піти під НБУ. І при цьому будь який наїзд на олігархів називає лівацьким. Ой, леле, тут мабуть усього життя не вистачить.
asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬
Згорів лярд і витягло дим в кватирку:
Зокрема НБУ протягом минулого тижня - з 27 до 31 травня - купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $1 091,10 млн. Чистий продаж валюти становив $1 081,10 млн проти $683,93 млн минулого тижня. Повідомлялось, що за підсумками травня поточного року загалом надходження до державного бюджету України були на рівні 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги "майже не було", надійшло лише 20 мільйонів доларів США від Світового банку.
Видно може і отримала не зійшлись. Там треба було домашку якусь виконати чи ще щось саме ЄС гальмануло. Зато МВФ вже обіцяє 2,2 млрд
"Раніше Україна в жодній програмі МВФ не доходила до четвертого перегляду. Сьогоднішні домовленості - це свідчення нашої відданості реформам та змінам для нашої країни. Україна виконала всі кількісні критерії та структурні маяки до четвертого перегляду. Після затвердження Виконавчою радою МВФ, що має відбутись найближчими тижнями, Україна отримає $2,2 млрд", - йдеться у соцмережах Шмигаля. https://bin.ua/top/313614-ukrayina-domo ... ransh.html
Востаннє редагувалось Ой+ в Суб 01 чер, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.