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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:58
Shaman написав:
ліваки та совок. вже написав не один раз - гроші від підвищення тарифу для населення підуть в Енергоатом. ні, у всьому винен Ахметов що за люди...
Нажаль так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:00
Дюрі-бачі написав:
Нажаль
Shaman написав:
ліваки та совок. вже написав не один раз - гроші від підвищення тарифу для населення підуть в Енергоатом. ні, у всьому винен Ахметов що за люди...
так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.
а чому "нажаль"???
у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість?
наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:04
Vadim_ написав:
Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за нас же , подняв тариф?
Не тільки "хоче", а точно зробить.
Хто сумнівається, згадайте 20млрд і вроді 5млрд гривень виплат ахметке "на ремонт провала". Це що згадалося з недалекого минулого.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:06
zxzx777 написав: Vadim_ написав:
Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за нас же , подняв тариф?
Не тільки "хоче", а точно зробить.
Хто сумнівається, згадайте 20млрд і вроді 5млрд гривень виплат ахметке "на ремонт провала". Це що згадалося з недалекого минулого.
вимикайте форум, бо чомусь вони полізли... запах грошей манить?
треба терміново цифр накидати, на цифри вони погано реагують
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Додано: Суб 01 чер, 2024 15:26
Shaman написав:
у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...
Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція.
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