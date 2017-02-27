Додано: Суб 01 чер, 2024 15:49

Дюрі-бачі написав: Shaman написав: у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу... у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...

Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція. Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція.

давайте краще про це як оффтоп вихідного дняліві погляди це наче так справедливо... доки не вникаєш в деталі. ви самі пишете - потрібні кошти. а чомусь кошти є лише в країнах, де більш чесний капіталізм. а так звані ліві погляди - зазвичай це популізм.а які наслідки популізму? - по-перше шалений дефіцит бюджету - бо гроші треба роздати всім, а де їх взяти - в центробанку. приклад - Туреччина. доволі велика економіка, але які проблеми з емісією та курсом.по-друге, що таке соціалізм - забрав гроші в кого вони є, віддав, тому, в кого немає. навіть на цьому форумі на відповідній гілці скаржаться, а чого я винен годувати якогось Ахмеда, сплачуючи 40 й більше відсотків податку? таке працює лише в розвинених суспільствах, коли вже сформована нормальна економіка. не чув про жодну країну, яка стала розвиненою, підтримуючи високі стандарти соціальної допомоги.Норвегія не приклад, як й саудити, бо в них є нафта. й Норвегія розумно використовує кошти від її видобутку (чи не єдина з нафтових країн). саудити та ОАЕ просто використовують ці кошти, вони не є розвиненими - але поки що багаті, це так.Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати