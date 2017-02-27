Нажаль так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2024 14:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Нажаль так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:00
а чому "нажаль"???
у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:04
Не тільки "хоче", а точно зробить.
Хто сумнівається, згадайте 20млрд і вроді 5млрд гривень виплат ахметке "на ремонт провала". Це що згадалося з недалекого минулого.
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:06
вимикайте форум, бо чомусь вони полізли... запах грошей манить?
треба терміново цифр накидати, на цифри вони погано реагують
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція.
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:49
давайте краще про це як оффтоп вихідного дня
ліві погляди це наче так справедливо... доки не вникаєш в деталі. ви самі пишете - потрібні кошти. а чомусь кошти є лише в країнах, де більш чесний капіталізм. а так звані ліві погляди - зазвичай це популізм.
а які наслідки популізму? - по-перше шалений дефіцит бюджету - бо гроші треба роздати всім, а де їх взяти - в центробанку. приклад - Туреччина. доволі велика економіка, але які проблеми з емісією та курсом.
по-друге, що таке соціалізм - забрав гроші в кого вони є, віддав, тому, в кого немає. навіть на цьому форумі на відповідній гілці скаржаться, а чого я винен годувати якогось Ахмеда, сплачуючи 40 й більше відсотків податку? таке працює лише в розвинених суспільствах, коли вже сформована нормальна економіка. не чув про жодну країну, яка стала розвиненою, підтримуючи високі стандарти соціальної допомоги.
Норвегія не приклад, як й саудити, бо в них є нафта. й Норвегія розумно використовує кошти від її видобутку (чи не єдина з нафтових країн). саудити та ОАЕ просто використовують ці кошти, вони не є розвиненими - але поки що багаті, це так.
Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.
а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:49
vitaliiangel А в чому вони не праві? Хто їх послухав і вклався в нормальне золото то отримав х60 з момента виходу статті
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:53
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 01 чер, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:55
ті, хто їх послухав - то потім отримував по 1000 грн по по радянських сберкнижках. а інших шляхів інвестування не було золото не так легко було купити в срср, точніше законно неможливо з метою інвестування.
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