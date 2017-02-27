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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1145711458114591146011461>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ліваки та совок. вже написав не один раз - гроші від підвищення тарифу для населення підуть в Енергоатом. ні, у всьому винен Ахметов що за люди...

Нажаль так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:00

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ліваки та совок. вже написав не один раз - гроші від підвищення тарифу для населення підуть в Енергоатом. ні, у всьому винен Ахметов що за люди...

Нажаль так, Ахметов як отримував свої 5 грн. за кВтГод, так і буде отримувати. Просто раніше Енергоатом компенсував 2.50, а тепер буде тільки 1 грн.

а чому "нажаль"???

у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? :lol: наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:04

  Vadim_ написав:Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за нас же , подняв тариф?


Не тільки "хоче", а точно зробить.
Хто сумнівається, згадайте 20млрд і вроді 5млрд гривень виплат ахметке "на ремонт провала". Це що згадалося з недалекого минулого.
zxzx777
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:06

  zxzx777 написав:
  Vadim_ написав:Тем паче , ТЕС приватні 100500 лет с 1992 , рижий нахомячил 100500 баксов на жителях украини а сейчас хочет поправить бабки за нас же , подняв тариф?

Не тільки "хоче", а точно зробить.
Хто сумнівається, згадайте 20млрд і вроді 5млрд гривень виплат ахметке "на ремонт провала". Це що згадалося з недалекого минулого.

вимикайте форум, бо чомусь вони полізли... запах грошей манить? :lol:

треба терміново цифр накидати, на цифри вони погано реагують :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...

Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:40

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:49

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:у вас теж інколи прокидаються згадки про радянську справедливість? наче посада та близькість до Європи мали робити свою справу...

Я вже неодноразово писав: я підтримую ліві погляди. Але чудово розумію, що для їх реалізації потрібні джерела фінасування. Не потрібен нам совок, Норвегію ми не побудуємо, тому нам потрібна хоча б Греція.

давайте краще про це як оффтоп вихідного дня

ліві погляди це наче так справедливо... доки не вникаєш в деталі. ви самі пишете - потрібні кошти. а чомусь кошти є лише в країнах, де більш чесний капіталізм. а так звані ліві погляди - зазвичай це популізм.

а які наслідки популізму? - по-перше шалений дефіцит бюджету - бо гроші треба роздати всім, а де їх взяти - в центробанку. приклад - Туреччина. доволі велика економіка, але які проблеми з емісією та курсом.

по-друге, що таке соціалізм - забрав гроші в кого вони є, віддав, тому, в кого немає. навіть на цьому форумі на відповідній гілці скаржаться, а чого я винен годувати якогось Ахмеда, сплачуючи 40 й більше відсотків податку? таке працює лише в розвинених суспільствах, коли вже сформована нормальна економіка. не чув про жодну країну, яка стала розвиненою, підтримуючи високі стандарти соціальної допомоги.

Норвегія не приклад, як й саудити, бо в них є нафта. й Норвегія розумно використовує кошти від її видобутку (чи не єдина з нафтових країн). саудити та ОАЕ просто використовують ці кошти, вони не є розвиненими - але поки що багаті, це так.

Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.

а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:49

vitaliiangel А в чому вони не праві? Хто їх послухав і вклався в нормальне золото то отримав х60 з момента виходу статті
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.

ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
  Shaman написав:а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати

Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 01 чер, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:55

  Дюрі-бачі написав:vitaliiangel А в чому вони не праві? Хто їх послухав і вклався в нормальне золото то отримав х60 з момента виходу статті

ті, хто їх послухав - то потім отримував по 1000 грн по по радянських сберкнижках. а інших шляхів інвестування не було :D золото не так легко було купити в срср, точніше законно неможливо з метою інвестування.
Shaman
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