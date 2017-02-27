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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 01 чер, 2024 15:56
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.
ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того
як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
як на мене, ви звикли більше гроші за щось отримувати, а не заробляти
те, що альтернативи для вступу в ЄС немає для розвитку країни - згоден. що робити з боргами - це те питання, яке треба вирішувати, коли настане час.
а поки завдання взагалі вибороти право на життя та розвиток, а не на пайку в таборі...
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:06
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію. Капіталізм - ворог демографії
. Доказано Європою, Кореєю, Японією
оце взагалі некоректний висновок. це ж треба так придумати
це теж дуже велика тема для дискусій, напевне одних вихідних замало буде
погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато. це не якийсь африканський чи арабський бантустан, де в жінок набагато менше прав чи взагалі немає - результат можна побачити на дворових кішках, доля дітей нікого не цікавить.
й на території постсрср теж проблеми з демографією, хоча в нас далеко не розвинений капіталізм. я це більш пов'язую з правами й можливостями для жінок.
й взагалі, а хто сказав, що населення повинно постійно збільшуватися??? дехто пише, що ресурсів планети й на таку кількість не вистачає. тому природно, що розвинені країни прийшли до такої стадії розвитку, що достатньо сталого населення, зростання не потрібне.
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:11
Shaman написав:
погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато.
ИМХО ключові причини 2:
1. Житлове питання.
2. Відсутність декрету.
Для нормальної демографії потрібно:
1. Давати м2 за народження кожної дитини (можна сертифікатом, скажімо на 20 м2).
2. Змусити роботодавців платити в декреті 100% ЗП хоча б 3 роки.
Shaman написав:
й на території постсрср теж проблеми з демографією, хоча в нас далеко не розвинений капіталізм.
Гляньте на демографію соціалізму часів Ющенка, раннього хуйла (2000-2007)
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:16
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато.
ИМХО ключові причини 2:
1. Житлове питання.
2. Відсутність декрету.
Для нормальної демографії потрібно:
1. Давати м2 за народження кожної дитини (можна сертифікатом, скажімо на 20 м2).
2. Змусити роботодавців платити в декреті 100% ЗП хоча б 3 роки.
щось не чув що в Африці вирішили проблему житла та декрету. хоча житла може й вирішили - натягнув якийсь тент над стінами - житло вже є. а декрету там немає, як явища - а з демографією все ок.
не готовий до дискусії про демографію, хоча тема цікава...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:26
Shaman написав:
ось не чув що в Африці вирішили проблему
Ми не Африканці: фарш назад в м'ясо не перекрутиш, а з цивілізованої людини не зробиш дикаря...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34
Добре, вернувшись до теми: в Україні і всьому пост совку щоразу після девальвації посилюються проблеми з демографією
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:36
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
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Xenon
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:41
Дюрі-бачі написав:
Добре, вернувшись до теми: в Україні і всьому пост совку щоразу після девальвації посилюються проблеми з демографією
"Після" девальвації якраз відбувалося покращення рівня життя. Щоб не говорили, але в 1999 стали жити на порядок багатше ніж у 1989, тому й демографія впала (ого парадокс).
Плюс урбанізація, вимирання села, більша самостійність жінок, популярність контрацепції та ін. - всі ці фактори на порядок сильніше обвалюють народжуваність, ніж якийсь там курс долара.
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zerocool
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:43
Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 16:45
zerocool написав:
Плюс урбанізація, вимирання села, більша самостійність жінок та ін. - всі ці фактори на порядок сильніше обвалюють народжуваність, ніж якийсь там курс долара.
вот именно кто вникал тот знает. Есть 2 типа семей нуклеарная и патриархальная. Для мегаполисов только нуклеарная, негде в маломерных квартирах разместить 20 родственников. И есть чёткая зависимость. В патриархальных семьях растёт рождаемость, в нуклеарных падает. К деньгам это отношения не имеет. Патриархальные цыгане бывают как бедные так и богатые, но рождаемость у них традиционно высокая. Независимость женщины это следующий этап. В будущем в семье будет только один родитель (отец или мать). Не спрашивайте почему.
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