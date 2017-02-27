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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11458114591146011461>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 15:56

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.

ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...

як на мене, ви звикли більше гроші за щось отримувати, а не заробляти ;)

те, що альтернативи для вступу в ЄС немає для розвитку країни - згоден. що робити з боргами - це те питання, яке треба вирішувати, коли настане час.

а поки завдання взагалі вибороти право на життя та розвиток, а не на пайку в таборі...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:06

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати

Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією

оце взагалі некоректний висновок. це ж треба так придумати :D це теж дуже велика тема для дискусій, напевне одних вихідних замало буде

погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато. це не якийсь африканський чи арабський бантустан, де в жінок набагато менше прав чи взагалі немає - результат можна побачити на дворових кішках, доля дітей нікого не цікавить.

й на території постсрср теж проблеми з демографією, хоча в нас далеко не розвинений капіталізм. я це більш пов'язую з правами й можливостями для жінок.

й взагалі, а хто сказав, що населення повинно постійно збільшуватися??? дехто пише, що ресурсів планети й на таку кількість не вистачає. тому природно, що розвинені країни прийшли до такої стадії розвитку, що достатньо сталого населення, зростання не потрібне.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато.

ИМХО ключові причини 2:
1. Житлове питання.
2. Відсутність декрету.
Для нормальної демографії потрібно:
1. Давати м2 за народження кожної дитини (можна сертифікатом, скажімо на 20 м2).
2. Змусити роботодавців платити в декреті 100% ЗП хоча б 3 роки.
  Shaman написав:й на території постсрср теж проблеми з демографією, хоча в нас далеко не розвинений капіталізм.
Гляньте на демографію соціалізму часів Ющенка, раннього хуйла (2000-2007)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато.

ИМХО ключові причини 2:
1. Житлове питання.
2. Відсутність декрету.
Для нормальної демографії потрібно:
1. Давати м2 за народження кожної дитини (можна сертифікатом, скажімо на 20 м2).
2. Змусити роботодавців платити в декреті 100% ЗП хоча б 3 роки.

щось не чув що в Африці вирішили проблему житла та декрету. хоча житла може й вирішили - натягнув якийсь тент над стінами - житло вже є. а декрету там немає, як явища - а з демографією все ок. :D

не готовий до дискусії про демографію, хоча тема цікава...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ось не чув що в Африці вирішили проблему

Ми не Африканці: фарш назад в м'ясо не перекрутиш, а з цивілізованої людини не зробиш дикаря...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добре, вернувшись до теми: в Україні і всьому пост совку щоразу після девальвації посилюються проблеми з демографією
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:36

Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:41

  Дюрі-бачі написав:Добре, вернувшись до теми: в Україні і всьому пост совку щоразу після девальвації посилюються проблеми з демографією

"Після" девальвації якраз відбувалося покращення рівня життя. Щоб не говорили, але в 1999 стали жити на порядок багатше ніж у 1989, тому й демографія впала (ого парадокс).
Плюс урбанізація, вимирання села, більша самостійність жінок, популярність контрацепції та ін. - всі ці фактори на порядок сильніше обвалюють народжуваність, ніж якийсь там курс долара.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:43

  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
zerocool
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 16:45

  zerocool написав:Плюс урбанізація, вимирання села, більша самостійність жінок та ін. - всі ці фактори на порядок сильніше обвалюють народжуваність, ніж якийсь там курс долара.
вот именно кто вникал тот знает. Есть 2 типа семей нуклеарная и патриархальная. Для мегаполисов только нуклеарная, негде в маломерных квартирах разместить 20 родственников. И есть чёткая зависимость. В патриархальных семьях растёт рождаемость, в нуклеарных падает. К деньгам это отношения не имеет. Патриархальные цыгане бывают как бедные так и богатые, но рождаемость у них традиционно высокая. Независимость женщины это следующий этап. В будущем в семье будет только один родитель (отец или мать). Не спрашивайте почему.
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