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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:06
Shaman написав:
погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато. це не якийсь африканський чи арабський бантустан, де в жінок набагато менше прав чи взагалі немає - результат можна побачити на дворових кішках, доля дітей нікого не цікавить.
Жінок, як менш логічних (подивіться різницю рейтингів чоловіків та жінок гросмейстерів та співвідношення розробників/архітекторів С++/С#/Java) значно легше "розвести" розвести розвиненим капіталістичним маркетингом на купівлю дорогих речей таких як красиві авто, подорожі, останні Айфони, послуги краси, зайвий одяг та взуття (які реально не підвищують якість життя) аніж на витрати на дітей та їх освіту. Ну і жінки прохлопують момент десь між 35 і 40 роками, бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім, а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам, які давно маючть своїх дорослих дітей, якщо в них в 55 є цікавість до жінок.
Думав як це делікатніше написати.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:09
Denik написав:
бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім,
именно, но спрос только на незамужних, чтобы муж с топором потом не бегал. Молодая незамужняя имеет в 30 раз больше шансов сделать карьеру, чем немолодая и замужняя.
Denik написав:
а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам
в 40 еще много привлекательных дам, а возраст дядьки не имеет значения. Главное что он предлагает, какие бытовые условия, квартиры, авто, статус в обществе, ежемесячное пособие или содействие в карьере/своём бизнесе. Наоборот, чем старше папик, тем лучше. После его смерти можно раздерибанить наследство. И 10-20 лет "пожить для себя".
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Додано: Суб 01 чер, 2024 17:19
Дюрі-бачі написав:
Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
Отличная идея!
Осталось только уговорить немцев с французами
Насколько я понимаю, о самостоятельном заработке не может быть и речи
Что касается вопросов демографии, утверждал, утверждаю и утверждать буду, что для увеличения рождаемости необходимо выключить интернет вместе с телевидением. В идеале следует и электричество отключать после 21:00.
По вечерам демография должна стать единственным развлечением для населения.
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