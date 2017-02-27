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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11459114601146111462>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато. це не якийсь африканський чи арабський бантустан, де в жінок набагато менше прав чи взагалі немає - результат можна побачити на дворових кішках, доля дітей нікого не цікавить.

Жінок, як менш логічних (подивіться різницю рейтингів чоловіків та жінок гросмейстерів та співвідношення розробників/архітекторів С++/С#/Java) значно легше "розвести" розвести розвиненим капіталістичним маркетингом на купівлю дорогих речей таких як красиві авто, подорожі, останні Айфони, послуги краси, зайвий одяг та взуття (які реально не підвищують якість життя) аніж на витрати на дітей та їх освіту. Ну і жінки прохлопують момент десь між 35 і 40 роками, бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім, а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам, які давно маючть своїх дорослих дітей, якщо в них в 55 є цікавість до жінок.
Думав як це делікатніше написати.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:09

  Denik написав:бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім,
именно, но спрос только на незамужних, чтобы муж с топором потом не бегал. Молодая незамужняя имеет в 30 раз больше шансов сделать карьеру, чем немолодая и замужняя.
  Denik написав:а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам
в 40 еще много привлекательных дам, а возраст дядьки не имеет значения. Главное что он предлагает, какие бытовые условия, квартиры, авто, статус в обществе, ежемесячное пособие или содействие в карьере/своём бизнесе. Наоборот, чем старше папик, тем лучше. После его смерти можно раздерибанить наследство. И 10-20 лет "пожить для себя".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:19

  Дюрі-бачі написав:Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...

Отличная идея!
Осталось только уговорить немцев с французами :)
Насколько я понимаю, о самостоятельном заработке не может быть и речи :)

Что касается вопросов демографии, утверждал, утверждаю и утверждать буду, что для увеличения рождаемости необходимо выключить интернет вместе с телевидением. В идеале следует и электричество отключать после 21:00.
По вечерам демография должна стать единственным развлечением для населения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:23

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Visky написав:видно, що на готівкову валюту попит більше пропозиції (є надмірна готівкова грн) і курс явно націлений вгору. 25 коп - це умовна ціна рентабельності конвертування МБ - готівка. В минулі 2 місяці різниця була меншою, надлишку готівки не було, готівковий курс не рвався вгору.
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?

поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.

я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину ;)
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:для увеличения рождаемости необходимо выключить интернет вместе с телевидением. В идеале следует и электричество отключать после 21:00.

Зимой 2022-2023 проходили же. И электричества 2/3 суток нет, а временами и по нескольку суток. И интернет вместе с телевизором отключается вместе с ним. И всё это в условиях общего стресса, когда, говорят, инстинктивно тянет размножаться, чтобы популяция выжила. Как там, сильный всплеск рождаемости осенью 2023 года был? Я за такой статистикой не слежу, но особого засилья мамочек с колясками на улицах пока не вижу.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaliiangel написав:в 40 еще много привлекательных дам, а возраст дядьки не имеет значения. Главное что он предлагает, какие бытовые условия, квартиры, авто, статус в обществе, ежемесячное пособие или содействие в карьере/своём бизнесе. Наоборот, чем старше папик, тем лучше. После его смерти можно раздерибанить наследство. И 10-20 лет "пожить для себя".

Мова йшла про народження дітей.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:52

  Ой+ написав:
  asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬

Згорів лярд і витягло дим в кватирку:
Зокрема НБУ протягом минулого тижня - з 27 до 31 травня - купив на міжбанківському валютному ринку $10 млн і продав $1 091,10 млн. Чистий продаж валюти становив $1 081,10 млн проти $683,93 млн минулого тижня.
Повідомлялось, що за підсумками травня поточного року загалом надходження до державного бюджету України були на рівні 190 мільярдів гривень. При цьому зовнішньої допомоги "майже не було", надійшло лише 20 мільйонів доларів США від Світового банку.

Зображення

1 ухилянт на валютному ринку ніхто, а мільйон ухилянтів рушійна сила курсу
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 17:59

  Denik написав:
  Shaman написав:погана демографія в розвинених країнах - це наслідок розвитку, високих стандартів життя, прав жінок - причин багато. це не якийсь африканський чи арабський бантустан, де в жінок набагато менше прав чи взагалі немає - результат можна побачити на дворових кішках, доля дітей нікого не цікавить.

Жінок, як менш логічних (подивіться різницю рейтингів чоловіків та жінок гросмейстерів та співвідношення розробників/архітекторів С++/С#/Java) значно легше "розвести" розвести розвиненим капіталістичним маркетингом на купівлю дорогих речей таких як красиві авто, подорожі, останні Айфони, послуги краси, зайвий одяг та взуття (які реально не підвищують якість життя) аніж на витрати на дітей та їх освіту. Ну і жінки прохлопують момент десь між 35 і 40 роками, бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім, а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам, які давно маючть своїх дорослих дітей, якщо в них в 55 є цікавість до жінок.
Думав як це делікатніше написати.

ага, в 55 саме то по другому разу пелюшки, дитячо-бабські істерики і всяке таке, однозначно "хорошіє сапогі, надобрать" (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:01

  Сибарит написав:
  Дюрі-бачі написав:Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...

Отличная идея!
Осталось только уговорить немцев с французами :)
Насколько я понимаю, о самостоятельном заработке не может быть и речи :)

Что касается вопросов демографии, утверждал, утверждаю и утверждать буду, что для увеличения рождаемости необходимо выключить интернет вместе с телевидением. В идеале следует и электричество отключать после 21:00.
По вечерам демография должна стать единственным развлечением для населения.

як доб"ють енегетику так за 9 міс. зразу бебібум
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:ось не чув що в Африці вирішили проблему

Ми не Африканці: фарш назад в м'ясо не перекрутиш, а з цивілізованої людини не зробиш дикаря...

Раша з цим успішно впоралася, ба більше чимчикує далі :D скоро аборти заборонять, місце жінки на кухні та в церкві та таке інше - спостерігаємо далі...
Shaman
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