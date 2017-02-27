|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.
ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того
як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
Shaman написав:
а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією
З якої радості французи чи німці повинні платити за Україну? Для початку нехай корупція і працелюбність вийде на рівень французів та німців.
Україну до ЕС не візьмуть.
-
qay
-
-
- Повідомлень: 50
- З нами з: 07.07.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.
я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6154
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 1414 раз.
-
- Профіль
-
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34266
|36932777
|
|
|1960
|13248664
|
|
|7978
|23191151
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|