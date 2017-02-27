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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11459114601146111462

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.

ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
  Shaman написав:а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати

Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією


З якої радості французи чи німці повинні платити за Україну? Для початку нехай корупція і працелюбність вийде на рівень французів та німців.

Україну до ЕС не візьмуть.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?

поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.

я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину ;)
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?

деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так 8)

а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:31

  asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬

А я про що... :wink:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:33

  барабашов написав:1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)

Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:41

  Прораб написав:
  барабашов написав:1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.

Прикрутить вентиль перед счётчиком на дом можно, только не всем с субсидией понравится.
Верхние этажи погорячее в том числе из-за солнца в окна лоджии будут, да и подача сверху
В сталинках ваша сумма абсолютно реальна, и опять же из-за бодрых 65ти летних пенсов, родители которых пополучали в этих сталинках квартиры, хрен прикрутишь вентиль, им и +25 прохладно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44

барабашов
Все эти рассуждения никак не меняют суммы платежей.
Только отопления там в реальности пшик, а коэффициенты расчетов - шикарные.
И ничего это не изменит, как не менялось 30 лет, как не изменилось, а только ухудшилось сейчас, в такое страшное время, так ничего не изменится потом.
Сейчас самая контрольная, показательная точка выживания для социума и она не имеет возврата.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53

  zerocool написав:
  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.

Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
Прораб
 
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