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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.
ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того
як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
Shaman написав:
а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією
З якої радості французи чи німці повинні платити за Україну? Для початку нехай корупція і працелюбність вийде на рівень французів та німців.
Україну до ЕС не візьмуть.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.
я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:31
asti написав:
НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬
А я про що...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:33
барабашов написав:
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Востаннє редагувалось Прораб
в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Прораб
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:41
Прораб написав: барабашов написав:
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Прикрутить вентиль перед счётчиком на дом можно, только не всем с субсидией понравится.
Верхние этажи погорячее в том числе из-за солнца в окна лоджии будут, да и подача сверху
В сталинках ваша сумма абсолютно реальна, и опять же из-за бодрых 65ти летних пенсов, родители которых пополучали в этих сталинках квартиры, хрен прикрутишь вентиль, им и +25 прохладно.
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барабашов
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44
барабашов
Все эти рассуждения никак не меняют суммы платежей.
Только отопления там в реальности пшик, а коэффициенты расчетов - шикарные.
И ничего это не изменит, как не менялось 30 лет, как не изменилось, а только ухудшилось сейчас, в такое страшное время, так ничего не изменится потом.
Сейчас самая контрольная, показательная точка выживания для социума и она не имеет возврата.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53
zerocool написав: Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
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