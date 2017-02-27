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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11459114601146111462

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.

ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
  Shaman написав:а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати

Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією


З якої радості французи чи німці повинні платити за Україну? Для початку нехай корупція і працелюбність вийде на рівень французів та німців.

Україну до ЕС не візьмуть.
qay
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?

поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.

я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину ;)
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?

деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так 8)

а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:31

  asti написав:НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬

А я про що... :wink:
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:33

  барабашов написав:1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)

Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Востаннє редагувалось Прораб в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:41

  Прораб написав:
  барабашов написав:1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.

Прикрутить вентиль перед счётчиком на дом можно, только не всем с субсидией понравится.
Верхние этажи погорячее в том числе из-за солнца в окна лоджии будут, да и подача сверху
В сталинках ваша сумма абсолютно реальна, и опять же из-за бодрых 65ти летних пенсов, родители которых пополучали в этих сталинках квартиры, хрен прикрутишь вентиль, им и +25 прохладно.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44

барабашов
Все эти рассуждения никак не меняют суммы платежей.
Только отопления там в реальности пшик, а коэффициенты расчетов - шикарные.
И ничего это не изменит, как не менялось 30 лет, как не изменилось, а только ухудшилось сейчас, в такое страшное время, так ничего не изменится потом.
Сейчас самая контрольная, показательная точка выживания для социума и она не имеет возврата.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53

  zerocool написав:
  Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.

Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.

Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2024 22:34

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців. я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину ;)

Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?

деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так 8) а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?

1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?
"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.
2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".
Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт
Visky
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