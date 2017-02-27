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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
Греція теж поганий приклад. нічого не робити, а гроші отримувати - така собі мета. ми не ЄС, тому немає кому це сплачувати в Україні.
ИМХО це єдиний шанс України на виживання: вступити до ЄС та перейти на Євро до того
як виникне необхідність платити по рахунках і девальвувати гривню в рази. Хай по наших рахунках платять Німці, Французи ...
Shaman написав:
а враховуючи проблеми з демографією - не лише в нас, у всіх розвинених країнах - то більше думаємо не про соціалізм, - а працювати, працювати, працювати... шукайте професію до вподоби, підвищуйте свій професійний рівень - по вашій професії можна довго працювати
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Капіталізм - ворог демографії. Доказано Європою, Кореєю, Японією
З якої радості французи чи німці повинні платити за Україну? Для початку нехай корупція і працелюбність вийде на рівень французів та німців.
Україну до ЕС не візьмуть.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 18:22
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Тепер вже 50 коп. різниця.
Ще хтось сумнівається працюючому понаднормово друкарському верстаті?
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців.
я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
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Shaman
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:31
asti написав:
НБУ за тиждень більше мільярда доларів спустив на міжбанку, а вони тут про форточки і багаття... Дебіли б...!!! 🤬🤬🤬
А я про що...
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:33
барабашов написав:
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Востаннє редагувалось Прораб
в Суб 01 чер, 2024 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:41
Прораб написав: барабашов написав:
1) отопление центральное стоило на 80 метров совкофонда с не самым хорошим утеплением 1800 где то в морозы и от него отрезались чтоб топить полами и кондёрами, т.е. экономилось явно не триста гривен(ЭЭ по 1.64)
Акстись. Опалення 65-68 м совкового фонду зараз грудень-березень 2800-3200.
І твої потуги та Твоє утеплення нікого не кашляє.
Прикрутить вентиль перед счётчиком на дом можно, только не всем с субсидией понравится.
Верхние этажи погорячее в том числе из-за солнца в окна лоджии будут, да и подача сверху
В сталинках ваша сумма абсолютно реальна, и опять же из-за бодрых 65ти летних пенсов, родители которых пополучали в этих сталинках квартиры, хрен прикрутишь вентиль, им и +25 прохладно.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:44
барабашов
Все эти рассуждения никак не меняют суммы платежей.
Только отопления там в реальности пшик, а коэффициенты расчетов - шикарные.
И ничего это не изменит, как не менялось 30 лет, как не изменилось, а только ухудшилось сейчас, в такое страшное время, так ничего не изменится потом.
Сейчас самая контрольная, показательная точка выживания для социума и она не имеет возврата.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 20:53
zerocool написав: Xenon написав:
Українцям радять самостійно відкладати гроші на старість і готуватися працювати, скільки зможуть.
Таку неймовірну пораду дала заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Дуже не люблять у нас людей, які наважуються говорити правду. Ну що ж, значить і далі обиратимемо популістів, ще 40 років.
Красти вони і потім не перестануть, а ось соціальне забезпечення вже заздалегідь закручують.
А напаркуа після таких заяв тут ще працювати в старості? У найгіршому випадку є інші країни, де бажаючі працювати в країні в більшій пошані, ніж тут. А такі заяви саме про це свідчать.
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Додано: Суб 01 чер, 2024 22:34
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
поки що емісії немає - навпаки кількість надрукованих грошей - майже стали величина останні кілька місяців. я не сумніваюсь, на поточний момент великої емісії немає. є окремі елементи, які не впливають на загальну картину
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?
"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.
2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".
Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт
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Додано: Нед 02 чер, 2024 06:29
Дюрі-бачі написав:
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Окрім прямих зрослих виплат ще Ющ формував колосальні очікування на словах - типу закінчує молода людина вуз, а тут їй якось дуже пільгове житло із сателітарною антеною (дослівно) і ще всілякі плюшки зокрема на селі. Також є поняття демографічних хвиль - в його роках керування якраз вийшли на дем.простір чисельні діти повоєнних бебі-бумерів.
Ну але основне зараз у антидемографії це колосальні зміни в суспільній свідомості, якраз капіталізм формує індивідуальну культуру надмірного споживання і тут не до дітей.
Так що розраховувати потрібно широким масам на гуманних роботів і відповідні закони, коли цих роботів і їх власників, а також власників земель та всього іншого якось оподаткують і щось на проживання перепаде стареньким і бідним чайлдфрі. Ось китайці бойову робособаку за 3 тис. $ клепають, що менше утримання одного солдата в Україні. Скоро капіталістам шкіряні мішки будуть мало потрібні, а навпаки - цікавіші якісь безлюдні площі з штучним чи природним ландшафтом.
Denik написав:
Ну і жінки прохлопують момент десь між 35 і 40 роками, бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім, а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам, які давно маючть своїх дорослих дітей, якщо в них в 55 є цікавість до жінок.
Думав як це делікатніше написати.
До вас також делікатне питання - чи все ок у вас і є заслужений попит і поцінування? Два роки назад у вас якісь були цікаві прогнози, що воїни позаводять-апгрейдять сім'ї і взагалі будуть нарозхват ну і демографія попре.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 06:42
Ой+ написав: Дюрі-бачі написав:
Згадайте хоча б часи Ющенка і як його соціалізм покращили демографію.
Окрім прямих зрослих виплат ще Ющ формував колосальні очікування на словах - типу закінчує молода людина вуз, а тут їй якось дуже пільгове житло із сателітарною антеною (дослівно) і ще всілякі плюшки зокрема на селі. Також є поняття демографічних хвиль - в його роках керування якраз вийшли на дем.простір чисельні діти повоєнних бебі-бумерів.
Ну але основне зараз у антидемографії це колосальні зміни в суспільній свідомості, якраз капіталізм формує індивідуальну культуру надмірного споживання і тут не до дітей.
Так що розраховувати потрібно широким масам на гуманних роботів і відповідні закони, коли цих роботів і їх власників, а також власників земель та всього іншого якось оподаткують і щось на проживання перепаде стареньким і бідним чайлдфрі. Ось китайці бойову робособаку за 3 тис. $ клепають, що менше утримання одного солдата в Україні. Скоро капіталістам шкіряні мішки будуть мало потрібні, а навпаки - цікавіші якісь безлюдні площі з штучним чи природним ландшафтом.
Denik написав:
Ну і жінки прохлопують момент десь між 35 і 40 роками, бо 25 на неї високий "попит", вона цікава всім, а в 40 вона цікава лише десь деяким 55-річним дядькам, які давно маючть своїх дорослих дітей, якщо в них в 55 є цікавість до жінок.
Думав як це делікатніше написати.
До вас також делікатне питання - чи все ок у вас і є заслужений попит і поцінування? Два роки назад у вас якісь були цікаві прогнози, що воїни позаводять-апгрейдять сім'ї і взагалі будуть нарозхват ну і демографія попре.
і що буде в "гранічном прєдєлє"? тобто коли це все довести до логічного кінця?
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