|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:05
flyman написав:
і що буде в "гранічном прєдєлє"? тобто коли це все довести до логічного кінця?
Подивимось, якщо доживемо. Впевнений, що жодного абсолютно точного довгострокового прогнозу нема. Майбутнє сформується як сума дії безлічі векторів.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6735
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 1046 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:15
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16862
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 923 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:28
sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.
-
Captain Obvious
-
-
- Повідомлень: 1643
- З нами з: 05.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 443 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32
Captain Obvious написав: sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.
Наївно вважати по іншому.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16862
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 923 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34266
|36933246
|
|
|1960
|13248826
|
|
|7978
|23191253
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|