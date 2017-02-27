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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11460114611146211463

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:і що буде в "гранічном прєдєлє"? тобто коли це все довести до логічного кінця?

Подивимось, якщо доживемо. Впевнений, що жодного абсолютно точного довгострокового прогнозу нема. Майбутнє сформується як сума дії безлічі векторів.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:15

Валюта

Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:28

  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.



Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32

  Captain Obvious написав:
  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.



Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.


Наївно вважати по іншому.
sens
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