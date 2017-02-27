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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32
Captain Obvious написав: sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.
Наївно вважати по іншому.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 09:33
sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
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