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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32
Captain Obvious написав: sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.
Наївно вважати по іншому.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 09:33
sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
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Додано: Нед 02 чер, 2024 10:27
WallNutPen написав: sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
А вивозити плануєте в торбі?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 10:49
для безготівкового довгострокового зберігання - шв.франк
для кеша - 70/30 USD/EUR . якщо дійсно є плани євроінтегруватись, то частка eur до 50%
локальні валюти в розмірі разових чайових, не більше
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Додано: Нед 02 чер, 2024 11:38
WallNutPen написав:
Венгрию - форинты,
не рекомендую, девальвують майже як гривня.
Ті ж Чеські крони в Закарпатті цілком можна збирати, якщо впевнений на всі 100% в намірах жити в Чехії, але зручніше все ж $ та Є.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 11:56
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?
"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.
2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".
Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт
Перше питання не зрозумів.
з приводу мухляжу в балансі - це можна зробити, але це ПОМІТНО тим, хто знається. якщо залишки коштів не ростуть, то в чому тоді емісія?
у звітах по грошах є цікава особливість - вони не перераховуються. це не статистичні звіти по ВВП, про інфляцію та таке інше. й різниця між нами, що ви кажете загальновідомі приклади, як в принципі можна маніпулювати статданими, не дивлячись на реальні звіти. а я тримаю звіти перед очима й розумію, що саме в цьому випадку це не працює. дивились звіт "Аналіз ліквідності"? - один з ключових, який тут постійно вам цитував Сибарит
. Агрегований баланс банків? це ВВП можна підмахлювати чи відсотки економічного росту, а гроші - ні.
й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася? причин може бути багато. те, що ваше припущення некоректне, не означає, що немає інших причин
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Додано: Нед 02 чер, 2024 13:03
давайте трошки цифр. бо без цифр квітне конспірологія
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