RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11456114571145811459

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32

  Captain Obvious написав:
  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.



Удивительная наивность по поводу открыття кордонов.


Наївно вважати по іншому.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16862
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 09:33

  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.

То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
WallNutPen
 
Повідомлень: 1136
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:27

  WallNutPen написав:
  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.

То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами

А вивозити плануєте в торбі?
remark
 
Повідомлень: 980
З нами з: 25.12.15
Подякував: 170 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 10:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

для безготівкового довгострокового зберігання - шв.франк
для кеша - 70/30 USD/EUR . якщо дійсно є плани євроінтегруватись, то частка eur до 50%
локальні валюти в розмірі разових чайових, не більше
fox767676
 
Повідомлень: 1579
З нами з: 13.06.20
Подякував: 301 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  WallNutPen написав:Венгрию - форинты,
не рекомендую, девальвують майже як гривня.
Ті ж Чеські крони в Закарпатті цілком можна збирати, якщо впевнений на всі 100% в намірах жити в Чехії, але зручніше все ж $ та Є.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3198
З нами з: 29.07.22
Подякував: 565 раз.
Подякували: 405 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 11:56

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Чому немає? Ви покладаєтеся на оф. статистику (за визначенням класика, найбрехливішу) Х-місячної давності, якою можна маніпулювати?
На чому ж грунтується підвищений попит на валюту і зростання курсу весною, не зважаючи на збільшення її інтервенційного продажу НБУ?

деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так 8) а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?

1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?
"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.
2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".
Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт

Перше питання не зрозумів.

з приводу мухляжу в балансі - це можна зробити, але це ПОМІТНО тим, хто знається. якщо залишки коштів не ростуть, то в чому тоді емісія? ;)

у звітах по грошах є цікава особливість - вони не перераховуються. це не статистичні звіти по ВВП, про інфляцію та таке інше. й різниця між нами, що ви кажете загальновідомі приклади, як в принципі можна маніпулювати статданими, не дивлячись на реальні звіти. а я тримаю звіти перед очима й розумію, що саме в цьому випадку це не працює. дивились звіт "Аналіз ліквідності"? - один з ключових, який тут постійно вам цитував Сибарит. Агрегований баланс банків? це ВВП можна підмахлювати чи відсотки економічного росту, а гроші - ні. 8)

й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася? причин може бути багато. те, що ваше припущення некоректне, не означає, що немає інших причин ;)

upd як відповів в наступному повідомленні - все це пов'язане. під допомогу НБУ емітує гривню в бюджет (можна казати про емісії, але не про друк). відповідно ці гроші потрапляють в банківську систему, й збільшують попит на міжбанку - й проходить зворотна операція - НБУ продає валюту, йде зворотна емісія (гривню забирають з банків). але суми цих операцій кожен місяць збільшуються
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 02 чер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 29.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

давайте трошки цифр. бо без цифр квітне конспірологія

що маємо. з лютого місяця постійно зростають витрати з бюджету за рахунок іноземної допомоги
лютий - 52 ярди грн
березень - 71 ярд
квітень - 95 ярдів
травень - 128 ярдів

тому так, в дискусії з Visky ми розмовляли про різні речі. строго формальні він правий, є емісія під валюту яка зайшла, про що кажуть витрати бюджету. але ця емісія принципово відрізняється від тієї, коли кажуть про друкарський станок - коли НБУ викуповує ОВДП держави.

відповідно до таких виплат бюджету збільшується попит на валюту. обсяги міжбанку за ці періоди
лютий - 3,5 ярди дол
березень - 4,3 ярди
квітень - 5 ярдів
травень - 5,2 ярди станом на 29.05

оскільки клієнтська пропозиція сильно не збільшується, то зростають інтервенції НБУ
лютий - 1,5 ярди дол
березень - 1,8 ярдів
квітень - 2,3 ярди
травень - оціночно 3 ярди дол

при цьому доля інтервенцій НБУ в торгах міжбанку зростає 44%-46% - в травні десь 48-50%.

при таких показниках зростання курсу не виглядає чимось дивним.

й до уваги Realist. коли НБУ закриває майже 50% на міжбанку казати про те, що ринок якось сам регулюється, не доводиться. все залежить - НБУ відразу виставляє свої лоти - тоді курс тримається, або вже в другій половині дня, коли клієнтська валюта закінчилась, а попит ще є - тоді курс росте.

до речі збільшення попиту не лінійне, а є окремі випади по днях - при середньому об'ємі міжбанку в травні 215 млн дол на день, 24.05 - 458 млн, 28.05 - 612 млн. хтось зробив великі заявки на купівлю валюту. даних за 30 та 31 ще немає. це й пояснює, чому на двох останніх тижнях травня збільшення інтервенцій

по прогнозах. з одного боку є думка, що доходність гривневих інструментів має бути вищою, ніж девальвація. тоді НБУ логічно девальвувати не більше ніж на 1 грн в квартал. враховуючи, що в 3 кварталі має бути збільшення пропозиції валюти, то курс має бути сталим - 40 +/- 1 гривня. а до кінця року має збільшитися до 42.

з іншого боку, якщо витрати бюджети й об'єм міжбанку будуть й далі зростати, то можливі варіанти. але ці цифри видно щодня, треба слідкувати. хто займеться цією справою? :D

які ваші думки? 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 02 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 29.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:31

  cherchiltank написав:
  Bobua написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, давайте повертатися до безпосередньої теми гілки! Долучайтеся до обговорення👇

Що впливатиме на валютний ринок у червні

А які фактори впливу бачите ви? Які можуть бути ризики та наслідки? Чого чекати від курсу?


Якщо на мирних переговорах зроблять рпв, а є відчуття, що грунт вже приготували ( viewtopic.php?p=5732317#p5732317 ), то гривня зміцниться. :)
Тому овдп вже ставки знизили. На випередження...

Третій рік а рожеві поні у деяких плигають у голові)
Ну-ну)


Третій рік зовсім, докорінно, абсолютно не схожий на перший. І тим більше на мінус сьомий.

Ось такий простий приклад:
Ганна Семеренко
Подивіться, що відбувається, коли Україні дозволили завдати превентивного удару по рашатериторії у відповідь, дали можливість нищити зосередження сил окупантів до, а не після перетину кордону .
За деякими повідомленнями російських каналів, ЗСУ західними боєприпасами знищили багато російської техніки на дорогах Курської та Білгородської областей.
Пишуть, що зробили колону бронетехніки, як почала йти вперед від Курська, в сторону Сумщини. Під час маршу завдали ударів, знищили першу та останню техніку, а потім систематично нищили середню. Вони пишуть, що марш був у стилі 2022 року, а пошкодження були катастрофічними. Про це говорять не українці, а російські блогери.
Добре, що наші накрили велику колону раші в Курській обл. за 8 км від кордону з Сумською. Погано, що виглядає путін таки напевно попре і в Сумській області.
Р.S. Країни, які дозволили бити їхньою зброєю російських терористів у РФ: – США – Німеччина .
Країни, які не забороняли Україні завдати удару їхньою зброєю на території РФ: –Фінляндія –Швеція –Естонія –Латвія –Литва –Велика Британія –Чехія –Польща –Нідерланди –Франція –Канада – Данія – Норвегія.
Зiновiй Бiбрецький
2 год · Публічно
Зберегти · Більше


З московією вже взагалі не рахуються. Зовсім не панькаються.
Перед усім світом змішують з лайном.

До чого б це все...?

Якщо не до форсованого рпв (без будь-яких “хатєлок”), і можливо навіть прискореного вступу в нати і єс, то до чого??

Бо лише скажені істоти не рахуються з силами ворога і йдуть на гарантовану смерть без причин.
Чи скажені москвини? Не на звичайному своєму алкоголічному рівні, а абсолютно і безповоротно??


І якщо ринок коливається залежно від новин, то чому ринок повинен падати на хороших новинах??? 😳
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2224
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 13:50

  Сибарит написав:
  Shaman написав:й тут прогнозистів багато.

хтось можете розповісти, як обліковуються операції на міжбанку?

а саме - міжбанк - це лише те, що банк не може закрити в себе, й докуповує/продає зайве? чи там мають проводитися всі операції. чи клієнтські операції всередині банку окремо?

й відповідно, де які цифри обліковуються - бо подивився декілька звітів - щось не можу співставити цифри...

дякую ;)

Я не прогнозист, но постараюсь ответить:)
Часть клиентских заявок банки действительно закрывают внутри себя. Самые крупные заявки и остаток выносят на мб.
Отчёты в НБУ идут по всем операциям. Их объемы представлены в статистике, и этой статистике можно верить, если религия не запрещает.
https://bank.gov.ua/ua/markets/state-of-the-fx-market#
С объемами мб клиентские объемы не совпадают. Банки оперируют ещё и собственной позицией, а также компенсируют сальдо наличных операций.
С чем можно сравнить объемы из статистики НБУ для проверки достоверности, Я не знаю

цифри трохи впорядковуються. але й виникають додаткові питання.

клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.

питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 29.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 14:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

й загальні зауваження. останнім часом дуже часто роздаються скажемо так, голоси з п.Раши. люди взагалі не віддупляють в темі, але ведуть себе досить нахабно й неадекватно. вчасно їх не зупиняють. але коли ти м'яко відправляєш цих людей на їх справжнє місце, щось потім модерація не розбираючись прирівнює це. це як дехто прирівнює дії Раші та України. я пропоную все-таки більш уважно розбирати ситуації. а інакше вас просто хакнуть неадеквати, як знову ж таки Раша й їй подібні хакнули міжнародне право.

а скаржитися я скоріш за все не буду, можу й сам відправити відповідних персонажів на їх місце. а неадеквати потім починають скаржитися. так й живемо.

до речі, хтось знає ще платформи, де народ цікавиться цифрами? чи всюди більш потрібна конспірологія? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 29.09.19
Подякував: 595 раз.
Подякували: 1413 раз.
 
Профіль
2
4
  #<1 ... 11456114571145811459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3425, 3426, 3427
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34266 36933475
Переглянути останнє повідомлення
Суб 01 чер, 2024 10:33
Витаха
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 195, 196, 197
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1960 13248879
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 тра, 2024 13:30
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23191297
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1917)
02.06.2024 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.