Додано: Нед 02 чер, 2024 13:03

давайте трошки цифр. бо без цифр квітне конспірологіящо маємо. з лютого місяця постійно зростають витрати з бюджету за рахунок іноземної допомогилютий -ярди грнберезень -ярдквітень -ярдівтравень -ярдівтому так, в дискусії зми розмовляли про різні речі. строго формальні він правий, є емісія під валюту яка зайшла, про що кажуть витрати бюджету. але ця емісія принципово відрізняється від тієї, коли кажуть про друкарський станок - коли НБУ викуповує ОВДП держави.відповідно до таких виплат бюджету збільшується попит на валюту. обсяги міжбанку за ці періодилютий -ярди долберезень -ярдиквітень -ярдівтравень -ярди станом на 29.05оскільки клієнтська пропозиція сильно не збільшується, то зростають інтервенції НБУлютий -ярди долберезень -ярдівквітень -ярдитравень - оціночноярди долпри цьому доля інтервенцій НБУ в торгах міжбанку зростає 44%-46% - в травні десь 48-50%.при таких показниках зростання курсу не виглядає чимось дивним.й до уваги. коли НБУ закриває майже 50% на міжбанку казати про те, що ринок якось сам регулюється, не доводиться. все залежить - НБУ відразу виставляє свої лоти - тоді курс тримається, або вже в другій половині дня, коли клієнтська валюта закінчилась, а попит ще є - тоді курс росте.до речі збільшення попиту не лінійне, а є окремі випади по днях - при середньому об'ємі міжбанку в травні 215 млн дол на день, 24.05 - 458 млн, 28.05 - 612 млн. хтось зробив великі заявки на купівлю валюту. даних за 30 та 31 ще немає. це й пояснює, чому на двох останніх тижнях травня збільшення інтервенційпо прогнозах. з одного боку є думка, що доходність гривневих інструментів має бути вищою, ніж девальвація. тоді НБУ логічно девальвувати не більше ніж на 1 грн в квартал. враховуючи, що в 3 кварталі має бути збільшення пропозиції валюти, то курс має бути сталим - 40 +/- 1 гривня. а до кінця року має збільшитися до 42.з іншого боку, якщо витрати бюджети й об'єм міжбанку будуть й далі зростати, то можливі варіанти. але ці цифри видно щодня, треба слідкувати. хто займеться цією справою?які ваші думки?