Наївно вважати по іншому.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 07:32
Додано: Нед 02 чер, 2024 09:33
То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
Додано: Нед 02 чер, 2024 10:27
А вивозити плануєте в торбі?
Додано: Нед 02 чер, 2024 10:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
для безготівкового довгострокового зберігання - шв.франк
для кеша - 70/30 USD/EUR . якщо дійсно є плани євроінтегруватись, то частка eur до 50%
локальні валюти в розмірі разових чайових, не більше
Додано: Нед 02 чер, 2024 11:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 02 чер, 2024 11:56
Перше питання не зрозумів.
з приводу мухляжу в балансі - це можна зробити, але це ПОМІТНО тим, хто знається. якщо залишки коштів не ростуть, то в чому тоді емісія?
у звітах по грошах є цікава особливість - вони не перераховуються. це не статистичні звіти по ВВП, про інфляцію та таке інше. й різниця між нами, що ви кажете загальновідомі приклади, як в принципі можна маніпулювати статданими, не дивлячись на реальні звіти. а я тримаю звіти перед очима й розумію, що саме в цьому випадку це не працює. дивились звіт "Аналіз ліквідності"? - один з ключових, який тут постійно вам цитував Сибарит. Агрегований баланс банків? це ВВП можна підмахлювати чи відсотки економічного росту, а гроші - ні.
й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася? причин може бути багато. те, що ваше припущення некоректне, не означає, що немає інших причин
upd як відповів в наступному повідомленні - все це пов'язане. під допомогу НБУ емітує гривню в бюджет (можна казати про емісії, але не про друк). відповідно ці гроші потрапляють в банківську систему, й збільшують попит на міжбанку - й проходить зворотна операція - НБУ продає валюту, йде зворотна емісія (гривню забирають з банків). але суми цих операцій кожен місяць збільшуються
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 02 чер, 2024 13:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
давайте трошки цифр. бо без цифр квітне конспірологія
що маємо. з лютого місяця постійно зростають витрати з бюджету за рахунок іноземної допомоги
лютий - 52 ярди грн
березень - 71 ярд
квітень - 95 ярдів
травень - 128 ярдів
тому так, в дискусії з Visky ми розмовляли про різні речі. строго формальні він правий, є емісія під валюту яка зайшла, про що кажуть витрати бюджету. але ця емісія принципово відрізняється від тієї, коли кажуть про друкарський станок - коли НБУ викуповує ОВДП держави.
відповідно до таких виплат бюджету збільшується попит на валюту. обсяги міжбанку за ці періоди
лютий - 3,5 ярди дол
березень - 4,3 ярди
квітень - 5 ярдів
травень - 5,2 ярди станом на 29.05
оскільки клієнтська пропозиція сильно не збільшується, то зростають інтервенції НБУ
лютий - 1,5 ярди дол
березень - 1,8 ярдів
квітень - 2,3 ярди
травень - оціночно 3 ярди дол
при цьому доля інтервенцій НБУ в торгах міжбанку зростає 44%-46% - в травні десь 48-50%.
при таких показниках зростання курсу не виглядає чимось дивним.
й до уваги Realist. коли НБУ закриває майже 50% на міжбанку казати про те, що ринок якось сам регулюється, не доводиться. все залежить - НБУ відразу виставляє свої лоти - тоді курс тримається, або вже в другій половині дня, коли клієнтська валюта закінчилась, а попит ще є - тоді курс росте.
до речі збільшення попиту не лінійне, а є окремі випади по днях - при середньому об'ємі міжбанку в травні 215 млн дол на день, 24.05 - 458 млн, 28.05 - 612 млн. хтось зробив великі заявки на купівлю валюту. даних за 30 та 31 ще немає. це й пояснює, чому на двох останніх тижнях травня збільшення інтервенцій
по прогнозах. з одного боку є думка, що доходність гривневих інструментів має бути вищою, ніж девальвація. тоді НБУ логічно девальвувати не більше ніж на 1 грн в квартал. враховуючи, що в 3 кварталі має бути збільшення пропозиції валюти, то курс має бути сталим - 40 +/- 1 гривня. а до кінця року має збільшитися до 42.
з іншого боку, якщо витрати бюджети й об'єм міжбанку будуть й далі зростати, то можливі варіанти. але ці цифри видно щодня, треба слідкувати. хто займеться цією справою?
які ваші думки?
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 02 чер, 2024 13:48, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:31
Третій рік зовсім, докорінно, абсолютно не схожий на перший. І тим більше на мінус сьомий.
Ось такий простий приклад:
З московією вже взагалі не рахуються. Зовсім не панькаються.
Перед усім світом змішують з лайном.
До чого б це все...?
Якщо не до форсованого рпв (без будь-яких “хатєлок”), і можливо навіть прискореного вступу в нати і єс, то до чого??
Бо лише скажені істоти не рахуються з силами ворога і йдуть на гарантовану смерть без причин.
Чи скажені москвини? Не на звичайному своєму алкоголічному рівні, а абсолютно і безповоротно??
І якщо ринок коливається залежно від новин, то чому ринок повинен падати на хороших новинах??? 😳
Додано: Нед 02 чер, 2024 13:50
цифри трохи впорядковуються. але й виникають додаткові питання.
клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.
питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?
Додано: Нед 02 чер, 2024 14:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
й загальні зауваження. останнім часом дуже часто роздаються скажемо так, голоси з п.Раши. люди взагалі не віддупляють в темі, але ведуть себе досить нахабно й неадекватно. вчасно їх не зупиняють. але коли ти м'яко відправляєш цих людей на їх справжнє місце, щось потім модерація не розбираючись прирівнює це. це як дехто прирівнює дії Раші та України. я пропоную все-таки більш уважно розбирати ситуації. а інакше вас просто хакнуть неадеквати, як знову ж таки Раша й їй подібні хакнули міжнародне право.
а скаржитися я скоріш за все не буду, можу й сам відправити відповідних персонажів на їх місце. а неадеквати потім починають скаржитися. так й живемо.
до речі, хтось знає ще платформи, де народ цікавиться цифрами? чи всюди більш потрібна конспірологія?
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