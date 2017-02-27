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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11457114581145911460

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування закінчилось Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.6 5 119
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
1%
1
37,50-38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
6%
7
39,00-39,50
11%
13
39,50-40,00
30%
36
40,00-40,50
21%
25
40,50-41,00
11%
13
41,00-41,50
5%
6
41,50-42,00
4%
5
42,00-42,50
1%
1
42,50-43,00
1%
1
Більше 43,00
4%
5
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:07

  WallNutPen написав:
  sens написав:Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.

То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами

Євро - ні ?
sens
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 18:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
  sens написав:тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:03

  sergikkc007 написав:
  sens написав:
  sergikkc007 написав:Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...

Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?

Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ

Це дуже і дуже навряд чи буде!
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2024 22:17

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З московією вже взагалі не рахуються. Зовсім не панькаються.
Перед усім світом змішують з лайном.

До чого б це все...?

Якщо не до форсованого рпв (без будь-яких “хатєлок”), і можливо навіть прискореного вступу в нати і єс, то до чого??

[/quote]

1.Питання, чого з нею панькалися 2 з гаком років.
2. Мабуть, тамтешні військові аналітики сказали, що розбивати ворожі колони до розгортання це найдешевший спосіб втримати росію (пишіть з малої літери) від захоплення частини Сумської
області.
Правда декому з тутешніх очі коле, але , нмсд, якби з мобілізацією все було б гладко, не дозволили б.

Тому якщо контекст розглядати за основу, курс може куди хоч повернути.
Дивлячись що вважати хорошими новинами.
Навуходоносор
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