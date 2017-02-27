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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 18:07
WallNutPen написав: sens написав:
Щодо курсоутворення, можна порадити лише акумулювати валюту тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів.
То есть если планируешь потом выехать в Польшу то сейчас собирать злотые, если в Чехию, Норвегию, Швецию - кроны соответствующих стран, в Венгрию - форинты, в Румынию - леи, в Болгарию - левы, Турцию - лиры, в Мексику - песо? Странная логика, не говоря уже о том что экзотические валюты в Украине покупать как правило очень не выгодно. Ну и ряд экзотических валют порой весьма подвержены обесцениванию в сравнении в более твёрдыми валютами
Євро - ні ?
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Додано: Нед 02 чер, 2024 18:29
sens написав:
Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
sens написав:
тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 22:03
sergikkc007 написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ
Це дуже і дуже навряд чи буде!
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Додано: Нед 02 чер, 2024 22:17
quote="5732976:Bobua"]
З московією вже взагалі не рахуються. Зовсім не панькаються.
Перед усім світом змішують з лайном.
До чого б це все...?
Якщо не до форсованого рпв (без будь-яких “хатєлок”), і можливо навіть прискореного вступу в нати і єс, то до чого??
[/quote]
1.Питання, чого з нею панькалися 2 з гаком років.
2. Мабуть, тамтешні військові аналітики сказали, що розбивати ворожі колони до розгортання це найдешевший спосіб втримати росію (пишіть з малої літери) від захоплення частини Сумської
області.
Правда декому з тутешніх очі коле, але , нмсд, якби з мобілізацією все було б гладко, не дозволили б.
Тому якщо контекст розглядати за основу, курс може куди хоч повернути.
Дивлячись що вважати хорошими новинами.
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