Shaman написав:

Visky написав: Shaman написав: деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький? деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - така попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?

1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?

"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.

2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".

Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт 1."якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт

Перше питання не зрозумів.з приводу мухляжу в балансі - це можна зробити, але це ПОМІТНО тим, хто знається. якщо залишки коштів не ростуть, то в чому тоді емісія?у звітах по грошах є цікава особливість - вони не перераховуються. це не статистичні звіти по ВВП, про інфляцію та таке інше. й різниця між нами, що ви кажете загальновідомі приклади, як в принципі можна маніпулювати статданими, не дивлячись на реальні звіти. а я тримаю звіти перед очима й розумію, що саме в цьому випадку це не працює. дивились звіт "Аналіз ліквідності"? - один з ключових, який тут постійно вам цитував. Агрегований баланс банків? це ВВП можна підмахлювати чи відсотки економічного росту, а гроші - ні.й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася? причин може бути багато. те, що ваше припущення некоректне, не означає, що немає інших причиняк відповів в наступному повідомленні - все це пов'язане. під допомогу НБУ емітує гривню в бюджет (можна казати про емісії, але не про друк). відповідно ці гроші потрапляють в банківську систему, й збільшують попит на міжбанку - й проходить зворотна операція - НБУ продає валюту, йде зворотна емісія (гривню забирають з банків). але суми цих операцій кожен місяць збільшуються