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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 02 чер, 2024 18:29
sens написав:
Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
sens написав:
тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 22:03
sergikkc007 написав: sens написав: sergikkc007 написав:
Успіх правий - Курс камнем вниз!©
Сенат ось ще проголосує...то взагалі будемо летіти вниз - до літніх 38,ХХ...
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ
Це дуже і дуже навряд чи буде!
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Додано: Нед 02 чер, 2024 22:17
quote="5732976:Bobua"]
З московією вже взагалі не рахуються. Зовсім не панькаються.
Перед усім світом змішують з лайном.
До чого б це все...?
Якщо не до форсованого рпв (без будь-яких “хатєлок”), і можливо навіть прискореного вступу в нати і єс, то до чого??
[/quote]
1.Питання, чого з нею панькалися 2 з гаком років.
2. Мабуть, тамтешні військові аналітики сказали, що розбивати ворожі колони до розгортання це найдешевший спосіб втримати росію (пишіть з малої літери) від захоплення частини Сумської
області.
Правда декому з тутешніх очі коле, але , нмсд, якби з мобілізацією все було б гладко, не дозволили б.
Тому якщо контекст розглядати за основу, курс може куди хоч повернути.
Дивлячись що вважати хорошими новинами.
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Додано: Нед 02 чер, 2024 22:21
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
деяка звітність взагалі щоденна. а більшість звітності НБУ та банків побудована за балансовим принципом. що це означає? що якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс. а це помітно. пересічному може й ні, а тим, хто знається - так
а попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький?
1. Чи можете навести стат. дані, що дають таку підставу?
"якщо ти десь змахлював, то треба змахлювати й в іншому місці - бо інакше не зійдеться баланс" А чому й ні? Запросто так можно, особливо у військовий час, дезінформація виправдана. А стосовно монетарної емісії, в разі її приховування в стат. даних, то де ще треба змахлювати для балансу? Є й хитрість в подачі цих даних, наприклад, не щомісячні (щоденні) зміни, а в перерахунку на поточний рік, що розмиває суттєві зміни останнього часу.
2. "попит викликаний тим, що торговий дефіцит й валюти постійно купують більше, ніж продають? саме через те, що курс долару доволі низький".
Чому попит був низький у січні-лютому, було без торгового дефіциту? А курс був нижче, до 36 відкочувався + попит агросектору на валюту до початку сезонних робіт
Перше питання не зрозумів.
з приводу мухляжу в балансі - це можна зробити, але це ПОМІТНО тим, хто знається. якщо залишки коштів не ростуть, то в чому тоді емісія?
у звітах по грошах є цікава особливість - вони не перераховуються. це не статистичні звіти по ВВП, про інфляцію та таке інше. й різниця між нами, що ви кажете загальновідомі приклади, як в принципі можна маніпулювати статданими, не дивлячись на реальні звіти. а я тримаю звіти перед очима й розумію, що саме в цьому випадку це не працює. дивились звіт "Аналіз ліквідності"? - один з ключових, який тут постійно вам цитував Сибарит
. Агрегований баланс банків? це ВВП можна підмахлювати чи відсотки економічного росту, а гроші - ні.
й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася? причин може бути багато. те, що ваше припущення некоректне, не означає, що немає інших причин upd
як відповів в наступному повідомленні - все це пов'язане. під допомогу НБУ емітує гривню в бюджет (можна казати про емісії, але не про друк). відповідно ці гроші потрапляють в банківську систему, й збільшують попит на міжбанку - й проходить зворотна операція - НБУ продає валюту, йде зворотна емісія (гривню забирають з банків). але суми цих операцій кожен місяць збільшуються
1. Я просив Вас навести стат. дані, що дають Вам підставу вірити у відсутність балансової емісії.
2. Не бачу чіткого пояснення Вами прискореного зростання курсу.
3. "й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася?" Змінилася, НБУ заливая все більше, он ярд за декілька днів спустив.
4. Ситуація дуже напружена, попит такий великий, що не відбулося (поки) традиційної наприкінцімісячної корекції, лише вдалося на декілька днів пригальмувати зростання
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Додано: Нед 02 чер, 2024 23:07
Visky написав:
1. Я просив Вас навести стат. дані, що дають Вам підставу вірити у відсутність балансової емісії.
2. Не бачу чіткого пояснення Вами прискореного зростання курсу.
3. "й до речі, чому ви про попит? може пропозиція валюти змінилася?" Змінилася, НБУ заливая все більше, он ярд за декілька днів спустив.
4. Ситуація дуже напружена, попит такий великий, що не відбулося (поки) традиційної наприкінцімісячної корекції, лише вдалося на декілька днів пригальмувати зростання
читайте далі
все що через бюджет емітується в банківську систему одночасно прибирається інтервенціями НБУ на міжбанку. кількість емітованих грошей - повна грошова база - зростає дуже повільно.
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Додано: Пон 03 чер, 2024 03:08
flysoulfly написав: UA написав: zerocool написав:
uote="5729531:sens"]
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів
з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць
та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується
.
[/quot
Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.
Не. Цель исключить деньги вояк на карточках из валютного ажиотажа который сейчас начнется.
Акция от правительства.
а в чем именно такое исключение? нельзя обменять онлайн? отправить по реквизитам счета (СЭПом) ?
В приципі -- так і є. “нєльзя”.
Ви якось трошки переоцінюєте військових...
Послати на картку -- це кнопочка, 16цифр, кнопочка.
Послати на iban -- це спочатку одна “нездоланна перешкода” -- знайти реквізити отримувача. Навіть якщо покроково описати алгоритм пошуку -- шансів мало...
А потім ще й форма відправлення...
Я вже не перший рік у шоці, що бува скидались на КДВ і платили 0.5% Чи це така схема “донатів державі через держ.банк”?
Але й досі не склалось нагоди перевірити чи була би у тих КДВ комісія на вхідний сеп. Не вдалось випросити iban...
Але, з іншого боку -- на картках не тримають гроші.
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
Шлють родичам. І, мабуть, щомісяця купували валюту...
Який ажіотаж?
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Додано: Пон 03 чер, 2024 03:11
flysoulfly написав: UA написав: zerocool написав:
uote="5729531:sens"]
🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів
з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць
та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується
.
[/quot
Якщо без конспірології, то для фізика цілком нормально отримувати на карту в тому числі донати та волонтерку, але витрачають нормальні люди майже все у юр. осіб.
Не. Цель исключить деньги вояк на карточках из валютного ажиотажа который сейчас начнется.
Акция от правительства.
а в чем именно такое исключение? нельзя обменять онлайн? отправить по реквизитам счета (СЭПом) ?
В приципі -- так і є. “нєльзя”.
Ви якось трошки переоцінюєте військових...
Послати на картку -- це кнопочка, 16цифр, кнопочка.
Послати на iban -- це спочатку одна “нездоланна перешкода” -- знайти реквізити отримувача. Навіть якщо покроково описати алгоритм пошуку -- шансів мало...
А потім ще й форма відправлення...
Я вже не перший рік у шоці, що бува скидались на КДВ і платили 0.5% Чи це така схема “донатів державі через держ.банк”?
Але й досі не склалось нагоди перевірити чи була би у тих КДВ комісія на вхідний сеп. Не вдалось випросити iban...
Але, з іншого боку -- на картках не тримають гроші.
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
Шлють родичам. І, мабуть, щомісяця купували валюту...
Який ажіотаж?
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