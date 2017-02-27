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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2024 10:10
Denik написав:
Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.
Пан Ахметов, перелогиньтесь
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