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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2024 10:10
Denik написав:
Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.
Пан Ахметов, перелогиньтесь
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:52
maniachello написав: Denik написав:
Нагадаю, що всі відповідальні люди мають заплатити за спожиту в травні електроенергію. Борги ніяк не допоможуть відновленню та стабільній роботі енергосистеми.
Пан Ахметов, перелогиньтесь
зручна позиція - я не плачу комунальні, бо вони потраплять до олігархів.
є більш правильна позиція - я не споживаю енергоносії від олігархів.
живу на своїх. цікаво було б подивитися
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Shaman
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Додано: Пон 03 чер, 2024 10:57
Сибарит написав: Shaman написав:
клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.
питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?
Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад.
Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.
ЗЫ за наполнение ветки цифрами спасибо, но против конспироложества
они не помогут. Когда, вместо доказательства факта, Вам предлагают доказать отсутствие факта, из дискуссии можно выходить, ибо это игра в шахматы с голубем.
якщо подивитися на ті повідомлення, що викликали найбільшу реакцію - це витрати на полярну станцію. й таких повідомлень не одно й не два. прогноз адекватності - негативний...
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