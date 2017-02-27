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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11455114561145711458

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.3 5 6
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
17%
1
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
33%
2
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
33%
2
41,50-42,00
17%
1
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
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0
Більше 43,00
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Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 10:57

  Сибарит написав:
  Shaman написав:клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.

питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?

Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад.
Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.

ЗЫ за наполнение ветки цифрами спасибо, но против конспироложества они не помогут. Когда, вместо доказательства факта, Вам предлагают доказать отсутствие факта, из дискуссии можно выходить, ибо это игра в шахматы с голубем.

якщо подивитися на ті повідомлення, що викликали найбільшу реакцію - це витрати на полярну станцію. й таких повідомлень не одно й не два. прогноз адекватності - негативний...
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:34

  WallNutPen написав:
  sens написав:Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
  sens написав:тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
я ж не маю права вам нав'язувати рішення, Європа для нас ближча,які валюти обрати - я вже відповів, точно не гривню! НБУ дуже достойно показав як він може робити курс +/-
sens
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