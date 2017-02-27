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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2024 13:34
WallNutPen написав: sens написав:
Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
sens написав:
тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
я ж не маю права вам нав'язувати рішення, Європа для нас ближча,які валюти обрати - я вже відповів, точно не гривню! НБУ дуже достойно показав як він може робити курс +/-
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Додано: Пон 03 чер, 2024 13:53
Qwerty написав: sergikkc007 написав: sens написав:
Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?
Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ
Це дуже і дуже навряд чи буде!
Визнаю, що опростоволосився першого вересня
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Додано: Пон 03 чер, 2024 15:00
Shaman
це означає, що попит на справедливість у суспільстві не задоволений)
10 копійок з гаком вже втратили..
слива почалася)
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