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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11455114561145711458

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.4 5 14
Менше 38,00
0
0
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
7%
1
39,00-39,50
7%
1
39,50-40,00
21%
3
40,00-40,50
21%
3
40,50-41,00
7%
1
41,00-41,50
21%
3
41,50-42,00
14%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:34

  WallNutPen написав:
  sens написав:Євро - ні ?
Да! И я то как раз и считаю что покупать стоить только доллары и/или евро - вне зависимости от
  sens написав:тої держави,куди плануєте переїхати після відкриття кордонів
, но вы то почему-то написали то, что написали.
я ж не маю права вам нав'язувати рішення, Європа для нас ближча,які валюти обрати - я вже відповів, точно не гривню! НБУ дуже достойно показав як він може робити курс +/-
sens
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:53

  Qwerty написав:
  sergikkc007 написав:
  sens написав:Продати в п'ятницю по 40 і через тиждень купити по 39 теж добре,чи буде?

Боюся опростоволоситися, тому не буду ствержувати, що буде через тиждень...але дозволю собі припуститити, що літом буде 38,ХХ

Це дуже і дуже навряд чи буде!

Визнаю, що опростоволосився першого вересня
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:00

Shaman
це означає, що попит на справедливість у суспільстві не задоволений)
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слива почалася)
mcgreed2021
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 15:22

  Сибарит написав:
  Shaman написав:клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.

питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?

Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад.
Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.

позиціонується, що це клієнтські операції.

й головне несходження - сальдо по клієнтських операціях значно менше, ніж валютні інтервенції. є ще якийсь тип операцій з валютою, який закриває НБУ. цікаво, де НБУ відображає операції з купівлі валюти для компенсації витрат з гривневих карт у валюті за кордоном. чи входить це в клієнтські операції?
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:24

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  Shaman написав:клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.

питання.
що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?

Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад.
Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.

позиціонується, що це клієнтські операції.

й головне несходження - сальдо по клієнтських операціях значно менше, ніж валютні інтервенції. є ще якийсь тип операцій з валютою, який закриває НБУ. цікаво, де НБУ відображає операції з купівлі валюти для компенсації витрат з гривневих карт у валюті за кордоном. чи входить це в клієнтські операції?

Перед выделенным есть слово "например". :)
Клиентам операции своп тоже доступны.

Кроме сальдо клиентских операций, есть ещё и операции банков.
Банки могут как играться с собственной позицией, так и покупать для обеспечения операций. Например, под продажу наличной валюты. Потребности в валюте для карточных конвертацией, подозреваю, покрываются тоже за счёт собственных операций банков. Во всяком случае, клиентские заявки под такие операции в явном виде не продаются.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 16:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ось ще один цікавий коментар про дії НБУ та про критику цих дій від пані Валерії.

Цей коментар в черговий раз ілюструє, що не існує якихось абсолютних (правильних) рішень та дій. Якісь рішення більш корисні, а якісь - менш, а якісь навпаки - шкідливі.

За класичним правилом завжди робиться вибір "між двох зол". І тільки той хто "за кермом" несе відповідальність. Але всі навколо розумні та знають краще. Коли не несеш відповідальність то можна радити все що хочеш.

Особисто бачу таку проблему для НБУ в даний момент

Під тиском певних осіб (можливо навіть влади) та розміру інфляції, НБУ намагається знизити облікову ставку щоб відповідати теперішньому рівню інфляції та здешевити кредитування (яке фактично не може існувати у воєнний час).
Зниження облікової ставки приведе до втрати привабливості гривневих інструментів, напливу гривні на валютний ринок, девальвації яка приведе до інфляції. Яка в свою чергу приведе до збільшення облікової ставок.

Тобто такий собі рух по колу. Perpetuum Mobile. Але ж ми не самураї для який результат має менше значення ніж шлях. Чи можливо я помиляюсь?
Realist
 
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