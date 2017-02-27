Shaman написав:клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.
питання. що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?
Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад. Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.
позиціонується, що це клієнтські операції.
й головне несходження - сальдо по клієнтських операціях значно менше, ніж валютні інтервенції. є ще якийсь тип операцій з валютою, який закриває НБУ. цікаво, де НБУ відображає операції з купівлі валюти для компенсації витрат з гривневих карт у валюті за кордоном. чи входить це в клієнтські операції?
Shaman написав:клієнтські операції - в щоденному звіті вони схоже вказані без операцій на умовах "своп", хоча в місячному звіті ці операції враховані.
питання. що це за операції? й відповідно, чому їх не враховують в щоденних звітах?
Если очень коротко, это операции с обратным выкупом. Цели и условия этих операций бывают разными. Например, банк таким образом может привести валютную позицию к нормативу, отчитаться, а потом вернуть все взад. Разные системы учёта для месячной и ежедневной статистики выглядят странно, но проверить это с телефона я не осилю. Соответственно, и объяснить причины явления не смогу. Помнится, видел когда-то статистику, где эти операции проходили отдельной графой.
позиціонується, що це клієнтські операції.
й головне несходження - сальдо по клієнтських операціях значно менше, ніж валютні інтервенції. є ще якийсь тип операцій з валютою, який закриває НБУ. цікаво, де НБУ відображає операції з купівлі валюти для компенсації витрат з гривневих карт у валюті за кордоном. чи входить це в клієнтські операції?
Перед выделенным есть слово "например". Клиентам операции своп тоже доступны.
Кроме сальдо клиентских операций, есть ещё и операции банков. Банки могут как играться с собственной позицией, так и покупать для обеспечения операций. Например, под продажу наличной валюты. Потребности в валюте для карточных конвертацией, подозреваю, покрываются тоже за счёт собственных операций банков. Во всяком случае, клиентские заявки под такие операции в явном виде не продаются.
Цей коментар в черговий раз ілюструє, що не існує якихось абсолютних (правильних) рішень та дій. Якісь рішення більш корисні, а якісь - менш, а якісь навпаки - шкідливі.
За класичним правилом завжди робиться вибір "між двох зол". І тільки той хто "за кермом" несе відповідальність. Але всі навколо розумні та знають краще. Коли не несеш відповідальність то можна радити все що хочеш.
Особисто бачу таку проблему для НБУ в даний момент
Під тиском певних осіб (можливо навіть влади) та розміру інфляції, НБУ намагається знизити облікову ставку щоб відповідати теперішньому рівню інфляції та здешевити кредитування (яке фактично не може існувати у воєнний час). Зниження облікової ставки приведе до втрати привабливості гривневих інструментів, напливу гривні на валютний ринок, девальвації яка приведе до інфляції. Яка в свою чергу приведе до збільшення облікової ставок.
Тобто такий собі рух по колу. Perpetuum Mobile. Але ж ми не самураї для який результат має менше значення ніж шлях. Чи можливо я помиляюсь?