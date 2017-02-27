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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11456114571145811459

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.2 5 25
Менше 38,00
4%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
8%
2
39,00-39,50
4%
1
39,50-40,00
12%
3
40,00-40,50
32%
8
40,50-41,00
16%
4
41,00-41,50
12%
3
41,50-42,00
8%
2
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
4%
1
Більше 43,00
0
0
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
AndriyQ
 
Повідомлень: 156
З нами з: 04.07.15
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