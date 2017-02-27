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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2024 21:35
Bobua написав:
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
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Додано: Вів 04 чер, 2024 04:34
AndriyQ написав: Bobua написав:
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
“Приват”.
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Bobua
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