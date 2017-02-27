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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 03 чер, 2024 21:35
Bobua написав:
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
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AndriyQ
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Додано: Вів 04 чер, 2024 04:34
AndriyQ написав: Bobua написав:
Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
“Приват”.
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Bobua
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Додано: Вів 04 чер, 2024 08:47
Yuri_61 написав:
в серпні па38?
по принципу: що піднялося, те обов`язково впаде?
також достатньо графіки за минулі роки подивитися. Хвилі.
Є ньюанс з мобілізацією і війною - тож не мрійте по 38 а дивіться в бік 41)
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cherchiltank
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:00
cherchiltank написав: Yuri_61 написав:
в серпні па38?
по принципу: що піднялося, те обов`язково впаде?
також достатньо графіки за минулі роки подивитися. Хвилі.
Є ньюанс з мобілізацією і війною - тож не мрійте по 38 а дивіться в бік 41)
Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
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sens
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:01
sens написав:
Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?
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Investor_K
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:18
Investor_K написав:Що порадите ветерану еротичного руху?
Це той рух "чекунів па 37.20"?
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Zochan
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Додано: Вів 04 чер, 2024 09:32
Zochan написав:
Це той рух "чекунів па 37.20"?
Це рух, завдяки якому ви існуєте на цій землі.
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Investor_K
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