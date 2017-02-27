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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11456114571145811459

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.5 5 31
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
6%
2
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
10%
3
40,00-40,50
26%
8
40,50-41,00
16%
5
41,00-41,50
16%
5
41,50-42,00
10%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
3%
1
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 21:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 04:34

  AndriyQ написав:
  Bobua написав:Про вільне депо на 14% або не знають, або таки не вміють.
В якому банку?

“Приват”.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 08:47

  Yuri_61 написав:в серпні па38?
по принципу: що піднялося, те обов`язково впаде?
також достатньо графіки за минулі роки подивитися. Хвилі.

Є ньюанс з мобілізацією і війною - тож не мрійте по 38 а дивіться в бік 41)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:00

  cherchiltank написав:
  Yuri_61 написав:в серпні па38?
по принципу: що піднялося, те обов`язково впаде?
також достатньо графіки за минулі роки подивитися. Хвилі.

Є ньюанс з мобілізацією і війною - тож не мрійте по 38 а дивіться в бік 41)

Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Хто купляє/продає на ринку,той маніпулює курсоутворенням, спекуляції це прибуток інсайдерів.
Вітаю. Що порадите ветерану еротичного руху? Купляти чи продавати?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Investor_K написав:Що порадите ветерану еротичного руху?

Це той рух "чекунів па 37.20"? :)
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 09:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zochan написав:Це той рух "чекунів па 37.20"?


Це рух, завдяки якому ви існуєте на цій землі.
Investor_K
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