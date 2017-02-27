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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11457114581145911460

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.07.2024?

Опитування проводиться до Нед 30 чер, 2024 12:57

Валютний ринок в контексті ДС 6.9 5 35
Менше 38,00
3%
1
38,00-38,50
0
0
38,50-39,00
6%
2
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
9%
3
40,00-40,50
23%
8
40,50-41,00
14%
5
41,00-41,50
20%
7
41,50-42,00
11%
4
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
3%
1
Більше 43,00
6%
2
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 12:09

  balance написав:
  Bobua написав:
  AndriyQ написав:В якому банку?

“Приват”.

а як це працює? можна трохи детальніше?

Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2024 13:04

  WallNutPen написав:. Будете брать? ;)

Добавлю маленькую деталь: факт службы в ЗСУ определяется получением военной зарплаты на карту привата.
Сибарит
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