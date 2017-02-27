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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 чер, 2024 12:09
balance написав: Bobua написав: AndriyQ написав:
В якому банку?
“Приват”.
а як це працює? можна трохи детальніше?
Очень просто - вначале вы должны служить в ЗСУ (тут я так понимаю интерес к дальнейшему описанию может пропасть). Если это условие выполнено, то дальше открываете на год вклад в привате с названием "Слава героям!" В условиях вклада и пополнение и частичное снятие и 14% на остаток. Будете брать?
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Додано: Вів 04 чер, 2024 13:04
WallNutPen написав:
. Будете брать?
Добавлю маленькую деталь: факт службы в ЗСУ определяется получением военной зарплаты на карту привата.
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Додано: Вів 04 чер, 2024 16:49
cherchiltank
А якщо це "ще не піднялось"? ))
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